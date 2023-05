Maggio sta volgendo al termine ma ancora non riusciamo a toccare con mano un anticiclone robusto e coriaceo, uno dei quei tipici anticicloni tardo primaverili o di inizio Estate. Il Sole comunque non manca, soprattutto in questi ultimi giorni finalmente con condizioni meteo più stabili, ma è chiaro che mancando un robusto anticiclone è facile imbattersi in improvvisi temporali pomeridiani.

Questa situazione di incertezza e tempo inaffidabile ci farà compagnia per parecchi giorni, addirittura anche nei primi giorni di Giugno. L’idea di un anticiclone un pizzico più pronunciato durante il ponte del 2 Giugno sembra lentamente tramontare. Insomma anche l’avvio dell’Estate meteorologica rischia di essere caratterizzato dall’instabilità pomeridiana e serale, quella maggiormente prevalente nelle aree interne, in collina e in montagna.

Ma sul ponte del 2 Giugno ci torneremo in un prossimo editoriale. Ora concentriamoci sull’attuale week-end, che si rivelerà per lunghi tratti stabile ma per qualche settore piuttosto turbolento!

Sia oggi che domani avremo cieli generalmente sereni al mattino e nel primo pomeriggio, dopodiché potranno svilupparsi degli isolati acquazzoni o temporali pomeridiani e serali nelle zone interne e montuose. Le aree più a rischio saranno quelle collinari e montuose del sud, specie su Basilicata, Campania, Calabria settentrionale, Molise, Lazio. Ma anche sull’arco alpino sarà possibile imbattersi in questi improvvisi temporali, soprattutto tra domenica pomeriggio e domenica sera. Il Piemonte sarà l’area più coinvolta dall’instabilità.

Ma come detto, si tratterà di temporali e pertanto avremo a che fare con fenomeni isolati seppur forti. Per buona parte d’Italia si rivelerà un week-end stabile e anche molto mite. Le temperature massime sfioreranno i 26-28°C nelle zone interne del centro e del sud, così come anche in Val Padana. Qualche grado in meno solo sul lato adriatico.