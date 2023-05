Lo scenario meteo si appresta a cambiare in modo radicale, con le correnti fresche nord-atlantiche che punteranno a più riprese sul Mediterraneo. Le ultime proiezioni dei centri di calcolo rincarano la dose sulla lunga fase instabile e a tratti perturbata che coinvolgerà l’Italia.

Non ci sarà modo per l’alta pressione di tornare sui suoi passi e distendersi di nuovo verso il Mediterraneo Centrale. L’anticiclone delle Azzorre tenderà anzi ad elevarsi verso nord, incentivando gli affondi di varie perturbazioni nordiche verso le nostre latitudini.

Il piccolo vortice d’inizio settimana, ora in evoluzione sul Mar Libico, farà da calamita per l’affondo verso l’Italia di una saccatura nord-atlantica. A questa saccatura si lega la perturbazione che già nelle prossime ore causerà un netto peggioramento ad iniziare dal Nord-Ovest.

Come conseguenza, avremo la formazione di una nuova area di bassa pressione sui mari italiani. L’Italia resterà in balia di questo vortice ciclonico a partire da mercoledì e per diversi giorni. L’area depressionaria sarà infatti continuamente alimentata da apporti d’aria fredda proveniente dal Mare del Nord.

Forte calo termico con fresco duraturo

Il vortice ciclonico resterà sostanzialmente bloccato nella stessa posizione, ma soprattutto riceverà manforte sul finire della settimana da un nuovo nocciolo d’aria fredda. In questa l’Italia sarà bersagliata da maltempo ancora più incisivo con piogge localmente abbondanti e rischio nubifragi.

Questa lunga fase travagliata si rifletterà sulle temperature, previste in forte discesa a partire da mercoledì. Il clima assumerà un aspetto più autunnale che da tarda primavera, con la colonnina di mercurio destinata a scendere anche diffusamente sotto media.

Il caldo semi estivo che ci ha accompagnato nel weekend diventerà quindi solo un ricordo e avremo diversi giorni di clima fresco persistente. Solo sull’estremo Sud il clima risulterà a tratti più caldo o mite, a causa di temporanee ingerenze nord-africane indotte dalla posizione del vortice di bassa pressione.

Il caldo non tornerà probabilmente prima del 20 Maggio, ma probabilmente bisognerà aspettare l’ultima parte del mese. Anche nella prossima settimana l’Italia sarà avvolta da una lacuna depressionaria davvero dura a morire, alimentata da aria fresca da nord.