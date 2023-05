Il meteo di questo weekend vede l’Italia sotto torchio del maltempo per l’ennesimo vortice mediterraneo, ma ci sono importanti novità all’orizzonte. Finalmente assaporeremo presto un clima dal sapore gradualmente estivo, pur con una fase caratterizzata da un prolungato strascico d’instabilità.

La vasta area depressionaria presente sul Mediterraneo rimarrà parzialmente attiva, anche la prossima settimana principalmente come lacuna barica. Non avremo più un vortice ciclonico come quello che imperversa ora da vicino sull’Italia, ma non avremo nemmeno una configurazione pienamente anticiclonica.

La pressione non sarà quindi così elevata sul bacino centrale del Mediterraneo, con due centri di bassa pressione uno sulla Penisola Iberica e l’altro sul Mediterraneo Orientale. L’Italia si troverà quindi un po’ nel mezzo fra due fuochi, ancora esposta ad instabilità atmosferica congeniale a temporali diurni.

L’anticiclone delle Azzorre si manterrà ancora verso nord in una posizione anomala. Non avremo neanche la presenza dell’anticiclone africano, schiacciato verso sud. Questa situazione un po’ ibrida si protrarrà per diversi giorni, ma verso la fine di maggio i tempi possono essere maturi per il primo caldo estivo.

In pochi giorni passeremo dalle intense piogge al primo caldo estivo, anche se il passaggio sarà un po’ graduale. Analizziamo cosa ci attende, dopo questo weekend di meteo avverso. Ad inizio settimana la circolazione instabile sarà vivace, nonostante il vortice ciclonico attenuato in evoluzione sull’Egeo.

Caldo in progressivo aumento verso fine mese

L’umidità nei bassi strati e le infiltrazioni d’aria fresca in quota faciliteranno lo sviluppo di temporali nel momento di massimo riscaldamento diurno prevalentemente sulle aree appenniniche e adiacenti, ma anche sui settori alpini e prealpini. I temporali sconfineranno facilmente verso le pianure.

In questo contesto pur instabile il sole sarà molto più presente degli ultimi giorni e le temperature s’impenneranno verso l’alto laddove il sole sarà più presente. La colonnina di mercurio si spingerà fino a 26-28 gradi già nei primi giorni della settimana in Val Padana e pianure interne del Centro Italia.

Nella seconda parte della prossima settimana la lacuna ciclonica sul Mediterraneo potrebbe ulteriormente smorzarsi. L’instabilità sarà presente, ma probabilmente andremo incontro ad un clima più tipico d’inizio Estate. Il caldo inizierà a farsi sentire con temperature sino a 30 gradi.

Il caldo estivo dovrebbe quindi arrivare in Italia negli ultimi giorni di maggio, probabilmente senza eccessi. Le temperature potrebbero presentarsi nel complesso più elevate sulle valli e pianure interne del Centro-Nord, in attesa di una vera esplosione termica che arriverà solo a giugno.