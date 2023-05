Il meteo bizzarro della prima parte di Maggio sembra destinato a proseguire ancora a lungo. Non abbiamo alcun sentore di un capovolgimento che possa portarci verso un tipo di tempo dal sapore estivo. Questo non accadrà a breve e potrebbe volerci parecchio tempo, forse persino qualche settimana.

L’ipotesi al momento maggiormente accreditata prevede una restante parte di Maggio ancora nel segno di una prevalente condizione d’instabilità atmosferica, salvo stravolgimenti. Le alte pressioni non intendono riportarsi sul Mediterraneo e tanto meno sarà in grado di farlo il tanto decantato anticiclone africano.

Ci sarà quindi da attendere per l’arrivo dell’Estate. Da un lato è di certo tornata la pioggia, che rappresenta una benedizione per quelle zone d’Italia dove la siccità non sembrava poter avere fine. Da un altro punto di vista si tratta di maltempo atipico per il periodo e cresce la possibilità di fenomeni violenti ed eccezionali.

La prossima settimana si aprirà infatti con la risalita dalla Tunisia di un vortice mediterraneo esplosivo, che rischia di determinare maltempo straordinario. L’affondo delle correnti fresche dalle alte latitudini fin sul Nord Africa innesca contrasti micidiali, che si rifletteranno quindi anche sull’Italia.

Tra piogge frequenti e fresco, attendendo una svolta

Le piogge che non abbiamo quasi mai avuto in autunno e in Inverno rischiano quindi di abbattersi sull’Italia in tarda primavera. Non è certo normale, ma fa parte dell’estremizzazione del clima. Questa lunga fase burrascosa di Maggio rischia di avere grandi ripercussioni persino per Giugno.

Il continuo girovagare delle perturbazioni attorno all’Italia, unitamente ai vari impulsi freddi dal Nord Europa e dal Nord Atlantico, manterrà un clima fresco per il periodo. Le temperature si manterranno così nel complesso sotto media in questo weekend, ma a tratti anche per la prossima settimana.

Il fresco si farà sentire al Centro-Nord, con le temperature massime inferiori alla norma specie nei momenti più piovosi. Ci sarà spazio anche per nuove nevicate sulle Alpi. Solo sull’estremo Sud e sulla Sicilia ci sarà spazio per qualche folata di caldo africano, nell’ambito di quei contrasti che incentiveranno il maltempo.

Quando ci possiamo aspettare una svolta? Prima di fine mese non ci saranno le condizioni per un ritorno pieno dell’alta pressione e di conseguenza per il primo vero caldo stagionale. L’Estate non ha fretta di arrivare, ma potrebbe anche piombare tutta di colpo e all’improvviso.