Quest’inizio di Maggio è davvero nel segno del meteo avverso. Un’intensa perturbazione atlantica, come non si vedeva da tempo, ha portato maltempo localmente eccezionale per effetto di un vortice di bassa pressione. Il ciclone, generatosi il Primo Maggio, ha investito stavolta anche il Nord Italia.

Le precipitazioni più abbondanti si sono abbattute sull’Emilia Romagna, con vari corsi d’acqua in piena esondati che hanno costretto a soccorsi ed evacuazioni. Nubifragi si sono abbattuti anche in altre parti d’Italia, in particolare su qualche area del Sud e sulla Sicilia orientale.

Ora fortunatamente il maltempo è in attenuazione e presto si esaurirà. La situazione atmosferica si è sbloccata, con il minimo di bassa pressione che si è spostato sullo Ionio e si avvia ad allontanarsi ulteriormente verso est in direzione dell’Egeo.

Il generale miglioramento è indotto da una rapida rimonta dell’anticiclone, che si avvarrà di un respiro caldo di matrice subtropicale. Le temperature risaliranno rapidamente e si riporteranno sopra la norma, scalzando l’aria fresca ancora presente.

Breve ondata di caldo quasi estivo

Ci sarà quindi un po’ di caldo e stavolta interesserà diffusamente anche diverse aree della Penisola e non solo la Sardegna, con punte di 27-28 gradi. Il picco del caldo è atteso per il weekend, con ulteriore aumento delle temperature al Centro-Sud.

Quanto durerà il caldo? Probabilmente sarà solo una breve parentesi, in quanto già domenica il Nord Italia risentirà di un abbassamento delle temperature per l’arrivo di un nuovo impulso instabile. L’anticiclone sarà così costretto a cedere il passo a nuovi temporali.

Il calo termico, che in avvio di settimana si estenderà a tutta l’Italia, sarà tutto sommato modesto. Un cambiamento molto più incisivo potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana, attorno al 10-11 Maggio, con l’affondo di una saccatura fresca nord-atlantica.

Se quest’evoluzione fosse confermata, ci dovremo quindi attendere un periodo caratterizzato da brusche variazioni del tempo, con marcate oscillazioni della temperatura. Maggio è ancora un mese di Primavera ed è quindi tipica una marcata variabilità del meteo.