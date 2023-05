Il tempo peggiora velocemente su gran parte d’Italia, del resto come ampiamente previsto. Una nuova depressione, sempre di origine nord-africana, sta acquisendo sempre più forza e profondità grazie alle forti correnti sub-tropicali che cercano di superare la catena dell’Atlante circonda il nord Africa. La pressione scenderà sempre più nelle prossime ore, per cui dovremo attenderci un ulteriore netto peggioramento del meteo sullo Stivale.

Insomma non sarà un bel week-end, anzi sarà molto simile ai precedenti vissuti in questo anomalo mese di Maggio. Piogge, sabbia sahariana, temporali e vento ci faranno compagnia per altri due giorni, dopodiché si aprirà una fase leggermente più stabile al mattino e ancora parecchio turbolenta nelle ore pomeridiane e serali.

La prossima settimana, infatti, mostrerà i tipici connotati di Maggio, ovvero la classica instabilità convettiva pomeridiana dovuta al riscaldamento diurno in contrasto con l’aria fresca che aleggia in alta quota. Anzi, con buona probabilità sarà proprio questo il leitmotiv fino al termine di Maggio!

Ed ora arriviamo alla domanda che tutti si pongono: ma quando arriverà davvero il caldo? Qualche giorno fa vi accennavamo della possibilità sull’arrivo del primo vero caldo stagionale proprio all’avvio di Giugno, proprio all’inizio dell’Estate meteorologica. Quale esordio migliore per la bella stagione, se non con una discreta ondata di caldo?

Ebbene potrebbe andare proprio così! Anche le simulazioni modellistiche odierne ci mostrano una chiara espansione dell’anticiclone africano nei primi giorni di Giugno, come a voler inaugurare nel migliore dei modi l’Estate meteorologica. Con un campo di alta pressione come quello attualmente previsto, è chiaro che gran parte d’Italia vedrebbe un deciso aumento delle temperature, ben oltre le medie del periodo. I primi 30°C potrebbero diventare realtà. Il tutto legato a condizioni meteo stabili.

Volendo dare proprio una data, l’anticiclone africano potrebbe far visita all’Italia tra giovedì 1 e sabato 3 Giugno. Seguiremo passo passo questa evoluzione meteo, che potrebbe riservare ancora delle sorprese.