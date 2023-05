Il tentativo dell’anticiclone di proteggere l’Italia non ha un buon esito ed il meteo si appresta di nuovo a peggiorare. Il guasto ormai imminente, che riguarderà parte della Penisola, è causato dalla discesa di un fronte d’aria fredda in quota dal Nord Europa.

Quest’impulso instabile è legato ad un vero vortice in quota che, scorrendo lungo il fianco orientale dell’alta pressione presente sull’Ovest Europa, si addosserà verso le Alpi. Lo stesso vortice poi sfilerà giovedì, con moto retrogrado, verso la Francia Meridionale e il nord della Spagna.

Gli effetti di questo peggioramento si sentiranno principalmente al Nord Italia e in parte sulle regioni centrali. Sarà l’ennesimo episodio turbolento di un Maggio 2023 davvero tormentato e che non trova ancora una definitiva via d’uscita. Questo è il periodo di temporali che possono essere anche molto forti.

I contrasti termici saranno incentivati dalla presenza di temperature superiori a quelle degli scorsi giorni. Il riscaldamento diurno più incisivo fornirà l’energia necessaria ai temporali in formazione pomeridiana, con fenomeni che occasionalmente risulteranno anche violenti, accompagnati da grandine.

Raffica temporalesca in arrivo a partire dalle Alpi

Nel dettaglio, la giornata di mercoledì 24 Maggio esordirà già con i primi rovesci temporaleschi sui rilievi alpini orientali, preludio all’escalation dell’instabilità a partire dalle ore più calde. Tra pomeriggio e sera i temporali si faranno più intensi, portandosi verso le pianure tra Veneto, Lombardia e poi il Piemonte.

Ci potranno essere le condizioni per qualche grandinata isolata di grosse dimensioni. Non mancheranno vivaci temporali anche sull’Emilia Centro-Occidentale, nonché su varie parti interne del Centro Italia, specie a ridosso della dorsale appenninica, e l’entroterra del Centro-Nord Sardegna.

L’evoluzione per giovedì, quando la goccia fredda si sposterà dalla Francia verso la Spagna, sarà ancora all’insegna di temporali sul Nord-Ovest d’Italia, ma in miglioramento serale. Non mancherà poi la consueta attività temporalesca anche lungo la dorsale appenninica.

Le temperature, complice questo peggioramento, perderanno alcuni gradi proprio sul Nord Italia. Un successivo rialzo termico è atteso tra venerdì e il weekend, quando l’instabilità si ridimensionerà con maggiori spazi soleggiati anche al Nord sulle pianure. I temporali resteranno in agguato sui monti.