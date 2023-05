Maggio è pronto a scatenare la bufera, con una lunga parentesi di meteo decisamente atipico per il periodo. Un’incursione d’aria fredda di matrice nord-atlantica sta pilotando una prima perturbazione che determinerà maltempo sull’Italia nel corso di mercoledì 10 Maggio.

Non appena l’aria più fredda impatterà sul Mediterraneo, scalzando l’aria più mite ed umida preesistente, si svilupperà un vortice ciclonico attorno all’Italia che intensificherà gli effetti del fronte perturbato. Ci attendiamo quindi piogge abbondanti ed anche possibili nubifragi per mercoledì, localmente con grandine.

Le piogge più pesanti colpiranno il Levante Ligure, l’Alta Toscana, il Nord-Est, ma anche l’Emilia Romagna recentemente martoriata dall’alluvione. Il maltempo colpirà duro anche al Sud, specie l’area tirrenica, ad eccezione della Sardegna dove i fenomeni saranno deboli e fugaci.

Il minimo ciclonico resterà intrappolato sull’Italia anche per i giorni successivi, spostando verso l’Adriatico e perdendo un po’ di forza. L’instabilità sarà marcata sia giovedì che venerdì, con precipitazioni probabilmente più diffuse al Centro-Nord e solo in parte al Sud.

Nel momento in cui la depressione inizierà a perdere forza, arriverà sul finire della settimana a supporto un nuovo importante impulso d’aria fredda nord-atlantica. Questo nocciolo freddo si riverserà alla fine di venerdì dalla Francia verso il Mediterraneo Centro-Occidentale.

Questa dinamica rafforzerà di nuovo in modo esplosivo un altro vortice mediterraneo, che si riporterà appena ad ovest dell’Italia abbracciando il precedente. Questo colpo di scena avrà come risultato quello di portare una recrudescenza del maltempo su gran parte d’Italia, proprio in coincidenza del weekend.

Nel contempo l’anticiclone atlantico risalirà verso nord, distendendosi verso il Regno Unito e la Scandinavia. La formazione di un ponte anticiclonico sul Nord Europa isolerà la circolazione depressionaria sul Mediterraneo e ciò comporterà l’insistenza dell’instabilità e del maltempo sull’Italia.

La vasta area depressionaria avrà voce in capitolo anche sul meteo della prossima settimana, quanto meno la prima parte. Non è infatti da escludere la discesa di nuovi nuclei d’aria fredda polare ad alimentare la circolazione ciclonica, con ancora riflessi diretti sull’Italia tra piogge, temporali e clima fresco per Maggio.