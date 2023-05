Non solo piogge, temporali e tempo autunnale. C’è anche una parvenza di stabilità e caldo tardo primaverile in questa pazzerella seconda decade di Maggio. Nulla di prolungato, almeno su questo non dovrebbero esserci dubbi! Le condizioni meteo saranno pessime fino a mercoledì, per effetto di un ciclone in risalita dal nord Africa, dopodiché aumentano le possibilità di un breve ritorno dell’anticiclone!

Ma attenzione: non sarà un campo di alta pressione solido e durato, bensì un anticiclone mobile legato ad un’altra depressione che prenderà vita nel Mediterraneo occidentale da metà settimana. Insomma se speravate in un solido campo anticiclonico in grado di portare caldo e stabilità per molti giorni consecutivi, resterete delusi.

Inoltre non tutta Italia farà i conti con questo veloce ritorno dell’alta pressione. Al momento si intravede un piccolo spiraglio su centro e sud Italia tra 18 e 19 Maggio, subito dopo il netto peggioramento in arrivo nel Mediterraneo (il ciclone africano di cui stiamo tanto parlando negli ultimi giorni).

Tra giovedì 18 e venerdì 19 pare che l’alta pressione possa rivedersi quantomeno sulle regioni del centro e del sud, regalando un paio di giorni più stabili ed anche molto più caldi. Ma quanto potrebbero salire le temperature? Difficile dirlo con certezza al momento, ma dagli ultimi aggiornamenti pare che le temperature massime tra 18 e 19 Maggio possano raggiungere i 27-29°C su diverse località di Sardegna, Sicilia e Calabria, ovvero le regioni più esposte ai flussi caldi da sud. Altrove avremmo temperature tra i 23 e 25°C, tutto sommato in linea con il mese di Maggio.

Ma come detto potrebbe trattarsi solo di una breve pausa, considerando che sul Mediterraneo occidentale prolifereranno nuove perturbazioni colme di piogge e temporali, destinate nuovamente ad attraversare l’Italia nei giorni successivi. Insomma per condizioni meteo davvero stabili e soprattutto durature bisognerà attendere ancora un bel po’!