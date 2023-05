Le previsioni meteo per la prossima settimana indicano un cambiamento radicale delle condizioni atmosferiche in Italia. Dopo un periodo di caldo e bel tempo, ci aspettano giorni caratterizzati da vento, pioggia, temporali e persino grandine. I primi segnali che l’alta pressione non gode di un’ottima forma si stanno già registrando su alcuni settori del Nord, al Centro e su parte del Sud. Fino a martedì vivremo un contesto meteo non particolarmente perturbato, classico dell’instabilità primaverile.

Sarà invece da mercoledì che le cose cambieranno in forma evidente. La presenza di un vortice di bassa pressione sull’Italia sarà alla base di una fase di maltempo che colpirà soprattutto il Nordest, un po’ tutto il Centro e gran parte del Sud con piovaschi in arrivo anche su alcuni angoli interni della Sicilia. L’arrivo di masse d’aria più fresca innescheranno anche importanti contrasti con il caldo creatosi in questi ultimi giorni, dando luogo ad importanti focolai temporaleschi accompagnati da improvvise raffiche di vento e locali grandinate.

Giovedì, seppur in un contesto meno perturbato, vivremo comunque una giornata di forte instabilità con ancora piogge sparse e qualche temporale specialmente al Centro e al Nord, mentre il Sud dovrebbe vivere maggiori ore di tempo asciutto. Ma il brutto tempo non finirà qui, visto che anche la vigilia del weekend ci proporrà un’altra fase ciclonica con fenomeni nuovamente diffusi e importanti su tutto il Centro e il Nord e nuovamente anche a sfondo temporalesco. Solo al sud e sulle due Isole Maggiori il tempo se ne starà più quieto con una moderata variabilità, ma con basso rischio di pioggia.

Infine, un cenno alle temperature che tra mercoledì e venerdì risulteranno in calo, a tratti anche molto sotto tono per il periodo. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.

In conclusione, dopo un periodo di caldo e bel tempo, l’Italia si prepara a una settimana burrascosa con vento, pioggia e temporali. La presenza di un vortice di bassa pressione sull’Italia porterà un cambiamento evidente nelle condizioni meteo, con un calo delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica. Preparatevi quindi a dire arrivederci al caldo bel tempo e a tenere a portata di mano ombrelli e giacche a vento.