C’è ancora l’alta pressione sull’Italia con il suo carico di Sole, caldo e stabilità atmosferica. Ma tutto ciò sarà presto cancellato dall’ennesima fase di tempo instabile a tratti anche perturbata che ci attende nel corso dei prossimi giorni.

Ma quando arriverà questa nuova burrasca di Primavera?

Dopo una Domenica con i primi segnali di cambiamento, con i primi temporali su alpi, Prealpi e alta Valle Padana, ecco che da Lunedì 8 l’alta pressione darà ulteriori segnali di cedimento lasciando spazio al transito di una perturbazione.

Per questa ragione ci attendiamo piogge e temporali su alcuni tratti del Nordovest e poi sul Triveneto e a seguire su molti angoli interni del Centro e del Sud specie sul comparto appenninico. Anche sulle Isole Maggiori è atteso un moderato peggioramento del tempo con piogge sparse entro sera.

Ma la nostra attenzione si concentra soprattutto da Martedì 9 quando si andrà formando un vortice ciclonico che sarà poi responsabile di un forte e generale peggioramento anche nei giorni successivi.

Martedì vedrà un deciso peggioramento del meteo nella seconda parte del giorno a carico delle regioni del Nord e ancora una volta sulle sui rilievi appenninici del Centro e parte del Sud.

La giornata peggiore però sarà quella di Mercoledì 10 quando il vortice ciclonico sposterà il suo baricentro dall’area tirrenica verso quella adriatica. Ci attendiamo una forte fase di brutto tempo sulle regioni di Nordest, su gran parte del Centro e in forma più irregolare anche al Sud.

Attenzione anche alle temperature che faranno registrare un brusco scivolone in questo lasso di tempo.

In seguito il vortice muoverà verso levante proponendoci così un Giovedì 11 leggermente più tranquillo ma pur sempre in un contesto instabile specie al Centro-Nord.

Volgendo poi lo sguardo più in là, ecco che Venerdì 12 sembra probabile l’arrivo di un altro ciclone che potrebbe compromettere il meteo non solo per la vigilia del weekend, ma anche per le giornata di Sabato e Domenica.

Di questo però vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.