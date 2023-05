Nessun cenno alla stabilità atmosferica per i prossimi giorni, almeno fino a Domenica. Esaurito l’effetto tragico e distruttivo del ciclone cha ha provocato disastri nei giorni scorsi, ecco che dal Nord Africa se ne prepara un altro che ci raggiungerà sul finire di Venerdì e nella giornata di Sabato.

A differenza del precedente però, la parte più attiva dovrebbe concentrarsi soprattutto sul lato più occidentale del nostro Paese e dunque sul Nordovest e lungo tutto il comparti tirrenico, Sardegna e Sicilia incluse.

Questa sicuramente è una buona notizia per le regioni colpite dal forte maltempo dei giorni scorsi in quanto, nonostante ci aspettiamo comunque il ritorno della poggia, non sarà sicuramente così intensa e persistente.

Dopo le prime chiare avvisagli in quel di Venerdì dunque, ecco che il Sabato sarà destinato a trascorrere sotto uno spesso tappeto di nubi, da Nord a Sud con piogge però più frequenti ed intese sul Nordovest e su gran parte del Centro-Sud specie in area tirrenica.

Arriviamo così alla Domenica quando il vortice comincerà a muoversi verso levante e questo darà ulteriore respiro alle regioni di Nordest dove, soprattutto nella seconda parte del giorno, il meteo potrebbe addirittura andare rapidamente migliorando lasciando così spazio anche a generose schiarite.

Rimarrà invece fortemente instabile sulle regioni di Nordovest, su tutto il comparto tirrenico e sulle due Isole Maggiori dove saranno ancora possibili piogge sparse e locali temporali. Meglio invece andranno le cose sul lato adriatico.

Attenzione anche alle temperature che faranno registrare un deciso aumento sulle regioni di Nordest grazie al previsto ritorno di qualche generosa schiarita assolata. Resteranno invece ancora fermi i termometri sul resto del Paese dove potrebbero invece cominciare a salire con l’inizio della prossima settimana. Ma di questo ve ne parleremo nei prossimi aggiornamenti.