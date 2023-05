Il Sole splende su gran parte d’Italia stamattina, come in una tipica giornata tardo-primaverile che si rispetti. Ma l’alta pressione è tutt’altro che forte e consolidata, anzi potremmo dire l’esatto contrario. È un anticiclone blando che si lascerà facilmente attraversare da flussi freschi alle alte quote pronti a riportare temporali qua e là sullo Stivale.

Fortunatamente non ci sono perturbazioni serie e organizzate all’orizzonte, ma solo instabilità sparsa legata a questi refoli freschi presenti alle alte quote. In questo finale di Maggio dovremo spesso fare i conti con acquazzoni improvvisi e temporali pomeridiani o anche serali, specie al Nordovest. Le regioni tirreniche e le aree appenniniche saranno quelle più esposte ai fenomeni pomeridiani, mentre sulle coste adriatiche potrebbe aprirsi un periodo molto stabile in questo finale di Primavera meteorologica, fino al 31 Maggio.

Le temperature non subiranno grandi variazioni: mancando vere e proprie avvezioni calde sub-tropicali o fresche perturbazioni atlantiche, avremo temperature grossomodo stazionarie e attorno alle medie del periodo fino al termine di Maggio. Con “temperature attorno alle medie del periodo” si intendono valori attorno ai 24-27°C su buona parte d’Italia. Insomma clima mite o molto mite, in linea col periodo.

E il caldo arriverà? Per ricercare un ulteriore incremento delle temperature dobbiamo spostare l’attenzione ai primi giorni di Giugno, quando pare sempre più evidente un deciso rinforzo dell’alta pressione nord-africana sull’Italia.

Sia chiaro, non si prevede al momento un anticiclone duraturo e molto spesso, in grado di garantire forte stabilità. Ma quantomeno le temperature dovrebbero aumentare fino a portarsi di 1-2°C sopra le medie del periodo. In tal caso potremo percepire i primi 30-31°C della stagione. Insomma un perfetto esordio dell’Estate meteorologica, che potrebbe permetterci di trascorrere le prime giornate al mare e in spiaggia.