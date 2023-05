A circa 15 giorni dall’inizio dell’Estate meteorologica le condizioni meteo sono decisamente lontane da quelle che tutti si aspetterebbero nel pieno di Maggio. A dirla tutta stiamo vivendo un periodo pienamente autunnale, decisamente eccezionale per alcune nostre regioni come quelle del sud e del versante adriatico. Le piogge proseguono con tantissimi disagi ed eventi alluvionali tra Marche ed Emilia Romagna, le regioni più colpite dall’ennesima ondata di maltempo.

E anche le previsioni per i prossimi giorni non promettono nulla di buono! Dopo una piccola e apparente tregua, tra giovedì e venerdì, dovremo nuovamente fare i conti col maltempo su tutta Italia, pensate un po’… durante il fine settimana! L’ennesimo week-end di questa pazzerella Primavera sarà danneggiato dal maltempo. Un altro ciclone proveniente dal Mediterraneo occidentale sferzerà gran parte della penisola con piogge, rovesci e temporali intensi.

Sia sabato che domenica saranno due giornate autunnali, molto lontane dalla Primavera anche dal punto di vista termico. Le piogge più corpose si concentreranno sul Nordovest, al sud e sulle isole Maggiori, ma anche sulle regioni adriatiche torneranno a scorrazzare rovesci e temporali. Ulteriori apporti pluviometrici sull’Emilia Romagna, dove già la situazione è pesantissima, potrebbero rivelarsi davvero gravi.

Non ci sono grandi notizie anche per la prossima settimana, che rischia di rivelarsi molto instabile, dominata dai tipici acquazzoni e temporali pomeridiani e serali. Non si prevedono, al momento, perturbazioni organizzate come quella in transito in queste ore o come quella del week-end, ragion per cui avremo una parvenza di maggior stabilità quantomeno nelle ore mattutine.

Ma vogliamo provare a darvi almeno una bella notizia: dalle ultime tendenze modellistiche pare che tra la fine di Maggio e l’inizio di Giugno l’anticiclone possa lentamente riproporsi nel Mediterraneo, favorendo una maggior stabilità ed un aumento delle temperature da nord a sud. Si tratta solo di tendenze meteo a lunga scadenza, per cui sarà necessaria una paziente attesa per osservare qualche conferma.