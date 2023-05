Si godano pure il sole e il caldo dei prossimi giorni gli amanti del bel tempo! Purtroppo per loro durerà davvero poco visto che all’orizzonte pare ormai confermato il ritorno del maltempo.

I segnali che nemmeno questa volta l’alta pressione durerà a lungo, li noteremo già a cavallo del weekend quando alcuni temporali colpiranno dapprima i rilievi del Nord per poi estendersi anche ad alcuni tratti di pianura e su gran parte della dorsale appenninica del Centro-Sud.

Sarà invece con l’inizio della prossima settimana che l’alta pressione subirà l’ennesima umiliazione da parte delle correnti Nord atlantiche che già da Lunedì 8 faranno ulteriormente elevare il rischio di piogge sparse e temporali su alcuni tratti del Nord e lungo tutta la catena appenninica. Anche sulle regioni del Centro e del Sud qualche temporale potrà sconfinare verso le limitrofe aree di pianura.

Il peggio però è atteso tra Martedì 9 e Mercoledì 10 quando arriverà sull’Italia l’ennesimo vortice ciclonico carico di maltempo che colpirà soprattutto sulle regioni di Nordest e gran parte del Centro. Meglio andranno le cose al Nordovest, al Sud e sulle due Isole Maggiori. Caleranno le temperature nelle zone colpite dal maltempo.

Tra Giovedì 11e Venerdì 12 persisterà una circolazione ciclonica sul nostro Paese con evidenti condizioni di maltempo a carico ancora una volta soprattutto delle regioni del Centro-Nord, ma con qualche pioggia possibile anche al Sud in particolare sull’area del basso Tirreno. Segnali di miglioramento al Centro e al Sud entro la sera di Venerdì.

Se tutto verrà confermato pure il weekend trascorrerà sotto il segno del meteo instabile anche se in un contesto meno piovoso e con qualche schiarita in più a spasso per il Paese.