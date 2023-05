C’è un Sole gradevole quest’oggi ad illuminare l’Italia in lungo e in largo, eccezion fatta per qualche locale addensamento basso sulle coste tirreniche. Tutto merito dell’anticiclone nord-africano che ha ripreso il controllo del meteo nel Mediterraneo.

Tuttavia, come già vi avevamo anticipato negli ultimi giorni, il tempo è destinato a cambiare nuovamente su tutta Italia già sul finire della settimana. L’anticiclone risulta piuttosto debole, per cui il massimo ottenibile da questa situazione è solo qualche giornata di stabilità con temperature miti, non eccessivamente alte. Il bordo settentrionale dell’anticiclone è particolarmente esposto alle correnti fresche nord-atlantiche, le quali si trovano sempre nei paraggi, sempre minacciose e pronte ad immergersi nel Mediterraneo.

E a quanto pare ci riusciranno nuovamente, soprattutto nel corso della prossima settimana. Per quel che riguarda questo week-end non avremo tanto di cui discutere, eccezion fatta per i primi refoli freschi in arrivo sul Settentrione (in alta quota) che scateneranno i primi forti acquazzoni e temporali. Quest’oggi qualche fenomeno sarà già possibile al Nordovest e lungo l’arco alpino, domani saranno un po’ più presenti sul resto del nord e nelle zone interne del centro. Per il resto sarà un week-end stabile e molto mite.

Ma il maltempo entrerà nel vivo nel corso della prossima settimana grazie al passaggio di almeno due perturbazioni: la prima più debole, la seconda più forte e persistente. La prima depressione scorrerà tra lunedì e martedì, ma porterà fenomeni veloci specie sul medio-basso Tirreno e al Nordovest; la seconda invece, sempre di origine nord-atlantica, irromperà nel Mediterraneo da mercoledì in poi, dando vita a numerosi temporali e piogge diffuse su tante regioni da nord a sud. Il tutto sarà accompagnato da un generale calo delle temperature.

Insomma l’anticiclone africano non avrà vita lunga e le condizioni meteo torneranno a peggiorare localmente da questo week-end e in modo più convincente da lunedì.