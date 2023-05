L’Estate pare possa davvero cominciare col piglio giusto, con quelle condizioni meteo che abbiamo tanto atteso nelle ultime settimane e che puntualmente è stato rimandato a data da destinarsi. Maggio ormai volge al termine e con esso anche la Primavera meteorologica, una stagione molto dinamica che ha riportato la pioggia in Italia, cancellando la siccità e scatenando addirittura l’effetto opposto. Dopo così tante piogge e temporali e dopo eventi alluvionali è necessaria una pausa dal maltempo e questa pare arrivare proprio nei primi giorni di Giugno.

Il nuovo mese comincerà con una maggior intrusione dell’alta pressione nel Mediterraneo, quell’anticiclone africano praticamente assente da mesi. Tuttavia al momento non si intravede un anticiclone coriaceo di grande spessore, ma solo blandi promontori in grado di portare un po’ di stabilità e soprattutto i primi caldi estivi.

Le temperature aumenteranno ovunque nella prima decade di Giugno, ma senza grandi eccessi. Molto probabile l’arrivo dei primi 29-30°C specie al sud e sulle isole Maggiori, ma localmente qualche punta più elevata non è da escludere, specie nei settori interni lontani dal mare. Insomma sarà Estate e potremo tornare al mare: miglior esordio per l’Estate meteorologica non poteva esserci!

Ma saranno presenti sempre Sole e caldo? Assolutamente no, e questo punto va chiarito. L’anticiclone, come specificato poc’anzi, sarà blando e non molto coriaceo. Questo significa che potrà scorrere con facilità aria fresca alle alte quote in grado di generare instabilità sparsa da nord a sud. Insomma è molto probabile l’arrivo di temporali e acquazzoni pomeridiani, soprattutto in montagna, in collina e nelle zone interne. E con l’arrivo dei temporali resta alto il rischio di improvvise grandinate, il nemico principale dell’Estate.

Durante la prima decade di Giugno, dunque, i temporali potrebbero farci visita in più di un’occasione. Ma il colpo di scena riguarda proprio una maggior invadenza dell’anticiclone africano coi suoi primi caldi estivi.