Tutti ci siamo resi conto del meteo bizzarro di queste ultime settimane, che è comunque caratteristico della Primavera. Tuttavia, la stagione primaverile era iniziata tiepida e con frequenti ingerenze dell’anticiclone africano, tanto da far pensare a tanti che l’Estate poteva affrettare il suo arrivo.

Nulla di tutto questo è accaduto e adesso siamo nel pieno di una crisi atmosferica nel cuore di Maggio. Già da inizio mese la dinamicità è tornata e adesso le perturbazioni nord-atlantiche puntano dritte verso il Mediterraneo, colpendo in pieno l’Italia.

La pioggia è tornata protagonista, rappresentando un regalo inaspettato e una boccata d’ossigeno per quelle zone del Paese, specie il Nord-Ovest, interessate dalla prolungata siccità. Al tempo stesso il maltempo eccessivo ha anche comportato nubifragi e locali alluvioni come avvenuto in Emilia Romagna.

Ora il meteo non promette nulla di buono, ci sarà un autentico scompiglio destinato a protrarsi a lungo. Una nuova sacca d’aria fredda sprofonderà sul Mediterraneo Occidentale sul finire della settimana, innescando una nuova ciclogenesi tra l’Italia ed il Nord Africa.

Maggio potrebbe essere tutto tormentato dall’instabilità

Lo scontro tra correnti nord-atlantiche e quelle africane continuerà anche la prossima settimana, con il fiorire di depressioni e di sistemi perturbati che impatteranno sull’Italia. Il risultato sarà che l’instabilità ed il maltempo ce li trascineremo ancora a lungo.

In base alle previsioni del Centro Meteo Europeo il flusso di correnti instabili, in discesa dal Nord Atlantico e dal Mare del Nord verso il Mediterraneo, continuerà a ripetizione per i prossimi 10 giorni. Ciò comporterà ancora il transito di perturbazioni ed in genere un contesto instabile, a tratti ancora perturbato.

Di fatto questo scenario non lo vedevamo da tempo ed è insolito che avvenga a Maggio, con l’Estate ormai ad un passo. Tuttavia gli ultimi anni, tranne il 2022, ci hanno insegnato che a volte fresco e maltempo caratterizzano questo mese ed il primo tratto dell’Estate.

Le ultime proiezioni meteo stagionali danno supporto all’ipotesi di un inizio dell’Estate che potrebbe soffrire dell’attuale anomalia. Sono previste infatti piogge superiori al normale nel mese di Giugno, mentre le anomalie termiche collegate al caldo riguarderanno in genere il Centro-Nord Europa e non l’Italia.