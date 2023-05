Il maltempo ha picchiato duro sull’Italia in quest’avvio di Maggio dal meteo decisamente avverso. Ora l’anticiclone si riporta sull’Italia, con temperature in crescita a causa di un apporto di masse d’aria di matrice subtropicale. Non siamo però dinanzi ad alcuna svolta stagionale.

L’anticiclone non sarà infatti in grado di mettere radici sul Mediterraneo e reggerà solo per alcuni giorni. Il tempo sarà bello e con un po’ di caldo sino a sabato, poi una nuova ondata di temporali rimetterà tutto in discussione. L’offensiva delle correnti instabili atlantiche riuscirà ad avere la meglio.

L’instabilità sarà infatti protagonista anche in avvio di settimana. Nei giorni successivi, attorno al 10 Maggio, c’è la possibilità di un affondo ciclonico molto più corposo, con associato un nucleo d’aria fredda dal Mare del Nord. Ne deriverebbe una nuova fase potenzialmente instabile, se non perturbata, con calo termico.

Nessun anticipo d’Estate in vista

Alla luce di queste proiezioni, il trend dei prossimi 7-10 giorni vedrà un tempo con caratteristiche spiccatamente primaverili. L’Italia rimarrà esposta al passaggio di una serie di perturbazioni, con le temperature che subiranno vari saliscendi senza alcun eccesso di calore.

Ci sarà insomma occasione per altre precipitazioni, assai utili in molte zone d’Italia ancora alle prese con la siccità. L’ultima fase di maltempo ha sicuramente contribuito ad alleviare il deficit idrico anche al Nord-Ovest, ma servirebbero altre piovose perturbazioni.

Per il momento non possiamo quindi parlare di avvento anticipato dell’Estate, diversamente da quanto avevamo visto un anno fa. Nel Maggio 2022 il caldo estivo era decollato già prima di metà mese, preludio ad un’Estate che si rivelò poi particolarmente rovente.

Quest’anno il caldo quando arriverà? Dando credito alle proiezioni a più lungo termine, il primo vero anticipo d’Estate, con temperature diffusamente sopra i 30 gradi, potrebbe concretizzarsi nel corso della terza decade del mese.

Vedremo se bisognerà davvero attendere fine Maggio per la prima zampata dell’Estate. Quello che possiamo dire è che per una decina di giorni il caldo, quello vero, starà abbastanza in disparte. Non s’intravede alcuna nuova importante fiammata africana, come quella di fine Aprile.