Manca ormai poco più di una settimana al termine di Maggio e della Primavera meteorologica, una stagione a lungo contraddistinta da temperature più basse del normale e da tante piogge su gran parte d’Italia. Le ultime rivelatesi purtroppo dannose ed esagerate, capaci di dar vita ad alluvioni devastanti in Emilia Romagna.

Ma ora è tornato il Sole e pare possa aprirsi una fase un po’ più stabile e quantomeno tardo-primaverile. Sarà davvero così? Lo chiediamo al nostro Raffaele Laricchia nella consueta intervista settimanale.

ANDREA MELONI (Amministratore di Meteogiornale.it): “Che finale di Maggio ci aspetta?”

RAFFAELE LARICCHIA (tecnico meteorologo): “Il ritorno del Sole e di temperature consone al periodo non devono trarci in inganno, poiché manca un vero e proprio anticiclone sull’Italia. Al momento, infatti, è ancora presente aria fresca alle alte quote e sarà proprio questa a generare altri acquazzoni e temporali. Le perturbazioni dei giorni scorsi sono un ricordo, ma anche i temporali (isolati e intensi) non vanno sottovalutati. Insomma da qui al termine di Maggio c’è ancora parecchia instabilità da smaltire, soprattutto nelle ore pomeridiane e nei settori interni. Per le coste andrà meglio e potremo vivere giornate molto più stabili”.

ANDREA MELONI: “Si parlava di caldo ad inizio Giugno, confermi?”

RAFFAELE LARICCHIA: “Si, le premesse sono buone ma dobbiamo pur sempre fare i conti con un’elevata dinamicità atmosferica ormai presente da oltre due mesi, riconducibile al potente stratwarming avvenuto a fine Febbraio. Le simulazioni ci mostrano un aumento delle temperature nei primi giorni di Giugno, soprattutto al sud Italia, ma temporali e improvvisi cali termici sono da mettere in conto”.

ANDREA MELONI: “Insomma Giugno sarà come Maggio?”

RAFFAELE LARICCHIA: ” Difficile dirlo con certezza, ma volendo tracciare una linea di tendenza quantomeno affidabile risulta evidente come non ci siano figure anticicloniche stabili e durature. Anche nei primi giorni di Giugno questo schema rischia di restare invariato. Qualche giornata col Sole e con temperature sui 28-30°C non mancherà, ma certamente non sono presenti questi scenari: forti ondate di caldo esagerato e anticicloni persistenti.”