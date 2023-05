Il meteo inclemente ci accompagnerà anche nel weekend che sta per iniziare, a causa degli effetti di un nuovo vortice ciclonico che dall’Africa punterà il Sud Italia. Ci dobbiamo aspettare di nuovo piogge diffuse e rischio nubifragi, ma all’orizzonte si intravedono evidenti spiragli di un cambiamento.

Maggio prosegue per ora sui binari del maltempo, per l’anomala presenza di una vasta saccatura depressionaria incastonata sul Mediterraneo. L’anticiclone staziona tra l’Atlantico ed il Nord Europa, in posizione che non depone certo a favore del meteo stabile sull’Italia.

Le precipitazioni più diffuse nei prossimi giorni dovrebbero investire le aree ioniche del Sud, le Isole Maggiori ed anche il Nord-Ovest. Il maltempo non colpirà troppo duramente le zone già devastate dall’alluvione, anche se qui servirebbe il sole ed anche poca pioggia rischia di aggravare l’emergenza.

Cosa dobbiamo aspettarci dopo il weekend? Finalmente il maltempo allenterà la morsa ed arrivano notizie abbastanza confortanti. All’inizio della prossima settimana il vortice mediterraneo traslerà attenuato dallo Ionio all’Egeo, anche se rimarranno strascichi d’instabilità.

Alta Pressione faticherà ad imporsi e il caldo non sarà troppo intenso

L’anticiclone proverà a riportarsi sull’Italia nella prossima settimana, ma in modo piuttosto marginale. I massimi di pressione rimarranno posizionati oltralpe e a ridosso del Regno Unito. Il meteo non guarirà completamente, perché resterà attiva una lacuna barica sull’area mediterranea.

L’Italia resterà quindi sempre un po’ scoperta dall’anticiclone e le continue infiltrazioni d’aria fresca in quota daranno manforte all’instabilità. Non avremo più maltempo ciclonico e piogge persistenti, ma fenomeni temporaleschi irregolari che si attiveranno soprattutto nelle ore pomeridiane col calore.

Le temperature sono destinate ad un progressivo aumento, grazie alla maggiore presenza del sole soprattutto da metà settimana. Ci attende il primo caldo simil estivo, ma senza eccessi. In sostanza la colonnina di mercurio si porterà su valori tipici per fine Maggio.

Il caldo intenso non esploderà fino a quando l’anticiclone resterà con massimi situati tra Regno Unito e Scandinavia. Bisognerà probabilmente aspettare almeno i primi di Giugno per fiammate di calore più importanti, eventualmente dirottate dall’anticiclone africano che per ora si manterrà assente.