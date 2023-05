Lo scenario meteo di questo fine Maggio continua a mostrare non pochi capricci per l’assenza di una solida figura di alta pressione. Quello che spicca maggiormente è l’assenza dell’anticiclone africano e per questo non parliamo ancora di caldo intenso. Il caldo non sembra destinato ad arrivare a breve.

Le temperature si mantengono in linea con la norma, risultando comunque ancora gradevoli e senza eccessi. Spesso e volentieri alla fine di Maggio era normale avere già ondata di calore importanti con canicola da piena estate. Quest’anno fa invece eccezione con l’Italia esposta a continue fasi instabili.

L’Italia vive una certa altalena delle temperature. Nonostante le condizioni meteo si mostrino più soleggiate rispetto alla fase perturbata degli ultimi tempi, non si registrano ancora temperature elevate. L’instabilità diurna contribuisce a mantenere il caldo limitato.

Nei prossimi giorni qualcosa cambierà, in quanto ci sarà un ridimensionamento dell’instabilità con un contestuale parziale rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo. Le temperature risaliranno di qualche grado, complice il sole, ma va detto subito che il grande caldo non arriverà almeno per il resto di Maggio.

Estate ancora soft nella prima parte di Giugno

L’anticiclone africano continuerà ad essere il grande assente, ma il maggiore soleggiamento e la riduzione dei temporali previsti nel weekend ci proietteranno verso un clima un po’ più estivo. Il caldo, pur lievemente afoso, non si patirà più di tanto in nessuna parte d’Italia.

La soglia dei 30 gradi si potrebbe raggiungere o sfiorare in particolare nelle zone interne tirreniche del Centro Italia. I valori rimarranno invece molto più bassi lungo le zone costiere, per l’azione delle brezze marine che limiteranno parecchio il riscaldamento diurno.

Quando avremo una svolta definitiva? Le condizioni non sembrano propizie per il decollo dell’estate neanche nella settimana che ci porterà al ponte del 2 giugno. La presenza di una lacuna barica sul Mediterraneo contribuirà a mantenere un’instabilità temporalesca persistente nelle ore diurne.

Le precipitazioni resteranno superiori alla norma anche nella prima parte di Giugno soprattutto al Centro-Sud. Il caldo, pur senza eccessi, si continuerà a far sentire più al Nord che al Sud. Pertanto, per vivere la prima vera fiammata estiva, dovremo ancora attendere, a meno di sorprese inattese.