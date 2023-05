Arrivano novità per l’evoluzione meteo di Giugno. L’Estate stenterà ancora in una prima fase, poi ci potrebbe essere spazio per la prima ondata di caldo. L’anticiclone africano, finora grande assente, potrebbe quindi risvegliarsi. Facciamo ora un passo indietro, cercando di capire quando arriverà il primo vero caldo.

L’Italia è al momento ancora sferzata dal meteo instabile, ma nel weekend che sta iniziando i temporali risulteranno finalmente meno diffusi. L’anticiclone rimarrà sbilanciato alle latitudini settentrionali europee, ma riuscirà ad estendere un lembo verso l’Italia, così da garantire maggiore spazio per il sole.

Infiltrazioni d’aria fresca in quota attiveranno comunque dei focolai temporaleschi a carattere più locale. L’instabilità diurna coinvolgerà soprattutto Alpi ed Appennino, ma con coinvolgimento anche di zone adiacenti localmente di pianura o costiere, specie al Nord-Ovest e al Sud.

Non ci saranno le condizioni favorevoli per il decollo dell’estate nemmeno nella settimana che ci condurrà al ponte del 2 Giugno. Lo scenario generale non cambierà e continuerà a mancare un solido anticicloniche alle nostre latitudini.

Possibile svolta solo dopo i primi di Giugno

La lacuna barica sul Mediterraneo resterà più viva che mai e potrebbe anzi riacutizzarsi. Un nuovo piccolo vortice dalla Spagna si riporterà verso le Baleari e poi il Canale di Sardegna, favorendo così una prima parte di settimana con persistente instabilità temporalesca, probabilmente più accesa rispetto al weekend.

L’Estate tentennerà parecchio sino al ponte del 2 Giugno, con ulteriori precipitazioni superiori alla norma soprattutto al Centro-Sud. In questo contesto così irrequieto, il caldo si manterrà senza eccessi con temperature che solo occasionalmente sfioreranno o toccheranno i 30 gradi.

Al momento, l’anticiclone africano faticherà a mostrarsi. Non a caso, per la vera Estate bisognerà attendere, salvo capovolgimenti a sorpresa. Gli ultimi aggiornamenti propongono però una possibile svolta nel corso della prima decade di Giugno.

Le proiezioni ultime del Centro Meteo Europeo vedono una rimonta anticiclonica subtropicale a partire dal 4-5 Giugno, con la lacuna depressionaria che tenderà ad isolarsi sulla Spagna. Aria più calda inizierà ad affacciarsi al Sud e sulle Isole, con temperature che inizieranno a superare più facilmente i 30 gradi.