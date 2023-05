Il maltempo autunnale sta mettendo l’Italia sotto torchio e sarà un po’ la caratteristica saliente del meteo di questa settimana. L’eccezionale anomalia si protrarrà ancora per una settimana e forse oltre, ma alla fine di Maggio si potrebbe avere la tanto auspicata svolta verso le prime prove di vera Estate.

Andiamo con ordine e vediamo cosa accadrà. Ci sarà da attendere ancora non poco prima del primo assaggio di caldo dal sapore estivo. Al momento l’Italia è stretta nella morsa di un profondo vortice di bassa pressione, responsabile di meteo avverso con anche rischio alluvionale in alcune zone.

Bisogna evidenziare come si sia passati quasi all’improvviso da un estremo all’altro. La lunghissima siccità, che si è trascinata per oltre un anno in alcune parti d’Italia, specie al Nord-Ovest, ora lascia il posto ad un eccesso di pioggia spropositato.

Queste precipitazioni assumono connotati di eccezionalità ancor più per il fatto che si stanno verificando in pieno Maggio, un periodo nel quale il tempo dovrebbe essere ben diverso, specie al Centro-Sud. Invece siamo a che fare con cicloni mediterranei di portata clamorosa per il periodo.

Non è finita qua, in quanto un altro colpo di scena è atteso nel weekend, quando l’Italia sarà colpita dagli effetti di un nuovo vortice depressionario, sempre di matrice afro mediterranea. Questa circolazione ciclonica così ostica rovinerà il weekend e insisterà per alcuni giorni.

Verso cambio di scenario nell’ultimo scorcio di Maggio

La circolazione atmosferica rimarrà infatti bloccata, con una vasta sacca depressionaria in sede mediterranea contrapposta ad un anticiclone delle Azzorre alto di latitudine, unito a quello scandinavo. Tale contesto non depone mai favore del tempo stabile sull’Italia.

Quando finirà questa fase così travagliata? Anche gli ultimi aggiornamenti confermano novità importanti nel corso della prossima settimana. La sacca depressionaria alle nostre latitudini tenderà ad assorbirsi, con più spazio per l’espansione dell’Alta delle Azzorre che potrebbe unirsi a un promontorio subtropicale.

Probabilmente anche l’Italia risentirà degli effetti collegati all’irrobustimento dell’anticiclone, a partire dal 25-26 Maggio, supportato da un crescente apporto d’aria calda. Inizialmente parte della Penisola sarà ancora esposta agli strascichi instabili della vecchia circolazione.

La colonnina di mercurio potrebbe quindi impennarsi in modo importante negli ultimi giorni di Maggio quando è atteso il primo vero caldo di stagione al Centro-Nord. Le temperature potrebbero schizzare in molte località tra i 30 e i 35 gradi, ma si attendono conferme su questa prima zampata del caldo.