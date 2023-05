Diversamente dall’anno precedente, quando l’anticiclone africano ci ha travolti con la sua forza e calore sovra media, l’attuale situazione meteo in Italia mostra un quadro completamente differente. L’instabilità atmosferica sembra essere la protagonista, con l’Italia che si ritrova imprigionata in una cosiddetta “palude barica”, che apporta un impatto significativo su molte regioni.

Il Contesto Meteorologico Attuale

L’Anticiclone Inconsueto

Al momento, l’anticiclone sembra avere preso residenza tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, garantendo così un clima sereno e soleggiato in questi territori. Sul Mediterraneo, al contrario, un’ampia area di bassa pressione, accompagnata da diversi cicloni, risulta essere la fonte di maltempo e temporali.

La “Palude Barica” sul Mediterraneo

In termini tecnici, l’espressione “palude barica” indica una condizione in cui la pressione atmosferica si mantiene bassa, favorendo un’instabilità latente che porta a piogge e temporali frequenti, e talvolta grandinate, specialmente nelle ore pomeridiane. Questa situazione persiste in Italia ormai da un po’ di tempo.

Il Meteo per il Ponte del 2 Giugno

Fenomeni Brevi ma Frequenti

Nonostante questa instabilità, ciò non implica che le giornate saranno completamente rovinate dalle precipitazioni. Piuttosto, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole: è la classica instabilità di fine primavera.

Un Tempo Dinamico e Precipitazioni Extra

Nel Centro Sud si prevedono numerosi temporali e locali grandinate. La situazione non sarà migliore al Nord, dove nel pomeriggio potrebbero scoppiare improvvisi rovesci temporaleschi, soprattutto sulle Alpi.

Le Previsioni per il Ponte del 2 Giugno

Per il Ponte del 2 Giugno, l’assenza di un’alta pressione sul Mediterraneo terrà le condizioni meteo molto instabili. Di conseguenza, non è escluso il rischio di temporali, specie al pomeriggio e alla sera, su buona parte dell’Italia, anche in avvio di Giugno.

In conclusione, pare che dovremmo ancora sopportare un clima dinamico e un surplus di precipitazioni rispetto alla media. Pertanto, per il Ponte del 2 Giugno, è opportuno avere l’ombrello a portata di mano!