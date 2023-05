Ci prepariamo ad un vero stravolgimento meteo per la prossima settimana, dopo l’assaggio d’Estate portato dall’anticiclone africano. Un massiccio affondo di correnti fresche piloterà un vortice ciclonico nel cuore del Mediterraneo. Di Estate in arrivo per ora non se ne parla proprio.

Un cambiamento si inizierà a palesare già dal weekend, con il cedimento dell’anticiclone più evidente al Nord. Un fronte temporalesco entrerà nel vivo e porterà fenomeni localmente intensi anche in Val Padana. Quest’impulso instabile sarà collegato ad un’ondulazione ciclonica atlantica diretta sul Mediterraneo.

Il sistema di bassa pressione, sebbene poco strutturato, affonderà la lama verso l’Italia in avvio di settimana, con fulcro atteso tra la Sardegna e la Sicilia. L’instabilità sarà così protagonista al Centro-Sud in avvio di settimana, con frequenti addensamenti portatrici di piogge sparse e temporali nelle ore più calde.

Al Nord è atteso un progressivo miglioramento del tempo, con ampi squarci di cielo sereno soprattutto a partire dal Nord-Ovest e poi sul resto del Nord dopo iniziali residue precipitazioni. Un netto abbassamento delle temperature accompagnerà questa prima incursione instabile.

Fase di meteo avverso in vista da metà prossima settimana

Non sarà però questo lo sconquasso meteo che vivremo poi nel corso della prossima settimana. Si tratterà infatti solo di una piccola anteprima di un guasto molto più consistente e duraturo, che potrebbe portare a tratti persino maltempo con un pesante calo delle temperature.

Il piccolo vortice mediterraneo d’inizio settimana sarà determinante nell’attrarre un nuovo fronte dal Nord Europa, legato ad un’ampia depressione alimentata da un flusso di correnti nord-atlantiche. Il flusso instabile si abbasserà di latitudine, conquistando spazio verso il Mediterraneo.

La perturbazione fredda entrerà in scena martedì al Nord, con piogge e temporali anche forti dalle Alpi alla Val Padana. Correnti fresche settentrionali trascineranno questa perturbazione, che poi dilagherà verso il Centro-Sud mercoledì a suon di temporali. Le temperature crolleranno in picchiata.

Successivi impulsi perturbati, trascinati da ulteriore aria fresca, caratterizzeranno il meteo della seconda parte della settimana. L’evoluzione non promette nulla di buono nemmeno a ridosso del weekend, con meteo avverso per un vortice freddo proprio sull’Italia che potrebbe persistere sin verso metà mese.