Splende il sole sull’Italia in questo meteo d’inizio weekend, ma sta per cambiare tutto in modo davvero drastico. Le temperature quasi estive, con punte di 28 gradi sulle pianure del Nord e zone interne della Sardegna, lasceranno spazio ad un contesto climatico decisamente opposto e più fresco del normale.

Il caldo ha quindi le ore contate, ma il cambio sarà però graduale almeno per quanto concerne le temperature. Il peggioramento meteo di domenica riguarderà principalmente il Nord. Poco o nulla cambierà ancora sul resto d’Italia. Le temperature scenderanno laddove saranno presenti i temporali.

In avvio di settimana il calo termico si estenderà a buona parte d’Italia un po’ per le precipitazioni e un po’ per la nuvolosità maggiormente presente. L’instabilità atmosferica, piuttosto diffusa nelle ore centrali e pomeridiane, limiterà fortemente il riscaldamento anche sulle regioni centro-meridionali.

La colonnina di mercurio si riallineerà alle medie del periodo, ma novità importanti sono attese nei giorni a seguire. Dopo un temporaneo rialzo termico martedì, il passaggio di una perturbazione più intensa porterà un primo importante calo termico a metà settimana.

Fase fredda e perturbata in crescendo

Le correnti fresche nord-atlantiche, al seguito della perturbazione, coinvolgeranno l’intera Penisola, dilagando da nord a sud. In questo frangente le temperature si potrebbero portare anche su valori un po’ inferiori alle medie del periodo, specie tra Adriatiche, Nord-Est e Centro-Sud.

Un ulteriore e più incisivo apporto d’aria fredda nord-atlantica irromperà tra giovedì e venerdì. Le temperature caleranno diffusamente su tutta Italia, con valori ben sotto media. In pieno giorno difficilmente si supereranno i 20 gradi venerdì, se non in modo isolato.

In questa fase l’Italia risentirà di un vero e proprio vortice colmo d’aria fredda in quota. Ci attende una fase marcatamente instabile, se non a tratti perturbata, più tipica di fine Marzo o inizio Aprile piuttosto che di metà Maggio. Tornerà anche la neve sulle Alpi e sulle vette appenniniche.

Le temperature si manterranno basse per il periodo probabilmente per l’intero weekend del 13-14 Maggio e forse anche i primi giorni della settimana successiva. Questa parentesi fresca e perturbata appare destinata a lasciare il segno e la “ferita” non si rimarginerà facilmente, con l’Estate che per il momento resterà un miraggio.