Siamo reduci da un periodo meteo a dir poco tremendo, con il maltempo che ha inferito per tanti giorni sull’Italia. Nella settimana appena trascorsa ben due cicloni mediterranei, anomali per Maggio, hanno scaricato tanta pioggia, purtroppo con conseguenze pesantissime in Emilia Romagna e non solo.

Finalmente ora il maltempo si è placato, ma vivremo una lunga fase ancora instabile. L’anticiclone non sarà in grado di affermarsi pienamente e l’Italia si troverà in una sorta di limbo barico, con il facile sviluppo di temporali innescati dai moti ascensionali.

Finora Maggio è stato segnato non solo dal maltempo, ma anche da temperature generalmente inferiori alla media. Ora le cose cambiano in modo netto e, almeno per le temperature, ci stiamo riallineando alla norma stagionale grazie al maggiore soleggiamento.

La colonnina di mercurio è subito attesa in aumento già in questi primi giorni della settimana. Finalmente assaporeremo un clima dal sapore semi estivo, con valori attesi sino a 27/28 gradi con qualche picco superiore soprattutto sulle pianure del Nord.

Tempo ancora zoppicante, l’Estate rovente stenderà ad esplodere

Al momento non è attesa nell’immediato l’esplosione del caldo, quello vero. A metà settimana ci dobbiamo attendere una temporanea lieve flessione termica al Nord, a causa dell’intensificazione dell’instabilità, con maggiori piogge e temporali anche sulle pianure.

Tra venerdì ed il weekend il termometro dovrebbe di nuovo salire e non si escludono picchi fino a 30 gradi. Non avremo però alcun eccesso probabilmente sin verso fine mese e al limite potrebbero spingersi solo lievemente al di sopra delle medie del periodo.

Nonostante la persistente instabilità, in questa terza decade di Maggio andremo incontro ad un clima tipico d’inizio Estate. Farà probabilmente a tratti un po’ più caldo al Nord che al Sud, visto l’anticiclone con massimi collocati oltralpe.

Una vera esplosione del caldo intenso non avverrà prima di 10 e forse 15 giorni, se non oltre. L’anticiclone africano per il momento non accennerà ad arrivare. Di contro, continuerà anche ad inizio Giugno una configurazione con l’anticiclone anomalo sul Nord Europa che lascerà l’Italia in balia di temporali.