Flussi nord-africani caratterizzano il meteo di questa fase conclusiva della settimana, in seno ad un promontorio anticiclonico garante di meteo stabile e soleggiato. Le temperature sono in ulteriore aumento sull’intera Penisola, tanto da raggiungere valori quasi da inizio Estate.

Il picco di caldo si toccherà subito entro sabato, con la colonnina di mercurio sino a 27-28 gradi in alcune aree della Val Padana, nonché sui settori interni della Sardegna. Questa fiammata africana coinvolge più diffusamente l’Italia, mentre la precedente di fine Aprile si era fatta sentire principalmente in Sardegna.

Lo scenario inizierà a cambiare in modo importante da domenica, con l’ingresso di un impulso instabile atlantico che avvierà un deciso cambiamento. Le temperature inizieranno a flettere verso il basso, mentre il caldo reggerà al Centro-Sud.

All’inizio della nuova settimana le correnti più fresche dilagheranno su tutta Italia, in seno ad un piccolo vortice atteso portarsi tra la Sicilia e la Sardegna. L’instabilità atmosferica che ne deriverà, piuttosto diffusa al Centro-Sud nelle ore centrali e pomeridiane, limiterà fortemente il riscaldamento.

Periodo di fresco e meteo avverso

Le temperature tenderanno quindi a riallinearsi alle medie del periodo, ma novità importanti sono attese nel corso della nuova settimana. Martedì la colonnina di mercurio potrebbe temporaneamente risalire di poco, in attesa di una perturbazione più intensa che sarà seguito da correnti fresche nord-atlantiche.

Ci attende un deciso calo termico per metà settimana, con il passaggio della perturbazione e dell’aria fresca che coinvolgerà tutta Italia da Nord a Sud. In questo frangente le temperature si potrebbero portare anche su valori un po’ inferiori alle medie del periodo.

Una vola spalancata la porta delle correnti nord-atlantiche, dovrebbero giungere anche nella seconda parte della settimana ulteriori impulsi d’aria fresca ed instabile. Le temperature si manterranno basse per il periodo specie a ridosso del weekend, quando l’Italia potrebbe risentire di un nuovo vortice freddo.

Naturalmente questa tendenza andrà verificata passo passo, per via della distanza temporale ampia. Le proiezioni a più lungo termine indicano molto fresco sino almeno a metà mese. In attesa di conferme, possiamo dire che l’Estate si manterrà ben lontana e Maggio sarà totalmente stravolto rispetto ad ora.