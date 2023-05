Nell’affascinante tessuto urbano di Milano, la metropoli del Nord Italia, il mese di maggio ha riservato nel corso dei decenni una serie di fenomeni meteo estremi. Questo articolo, rivolto a un pubblico generalista, analizza otto di tali eventi, tratti dalle cronache dei giornali del passato.

Il Colore delle Stagioni: Il Meteo a Milano

Maggio 1947: Il Diluvio

Il 3 maggio 1947, Milano si trovò alle prese con un’inondazione di proporzioni storiche. Un’intensa pioggia primaverile causò un’improvvisa crescita dei livelli dei corsi d’acqua, trasformando strade in fiumi e mettendo alla prova la resilienza della città. Esondarono i fiumi cittadini, in particolare il Seveso.

Maggio 1956: Il Caldo Record

Maggio 1956 è passato alla storia per le temperature estremamente alte. Il 23 maggio, il termometro raggiunse i 34.3°C, un record per quel periodo dell’anno, che rese quella settimana particolarmente difficile per i milanesi non abituati a tali temperature. Va detto che in tempi recenti, il caldo estremo è divenuto ben più frequente.

Maggio 1962: Il Grande Freddo

Contrariamente alle aspettative, il maggio 1962 portò un’ondata di freddo inusuale. Il 15 maggio, la temperatura scese a -1.2°C, un evento da brividi. In un contesto di cambiamenti climatici, tale evento meteo nel futuro potrebbe presentarsi anche con maggiore intensità.

Maggio 1973: La Tempesta di Grandine

Il 29 maggio 1973, una violenta tempesta di grandine colpì Milano, causando danni significativi. Grandi chicchi di ghiaccio caddero sulla città, rompendo vetri e danneggiando edifici, veicoli e vegetazione. La città è a rischio grandine di grosse dimensioni, e di eventi meteo analoghi ve ne potremmo descrivere alcune decine.

Maggio 1985: Il Nubifragio

Il 6 maggio 1985, un potente nubifragio investì Milano, causando inondazioni in varie parti della città. La quantità di pioggia caduta in un solo giorno superò l’intero quantitativo medio mensile.

Maggio 2003: La Siccità

Maggio 2003 è stato caratterizzato da un periodo di siccità. Con scarse precipitazioni, i livelli dei fiumi si abbassarono e la vegetazione soffrì, mettendo in evidenza l’importanza dell’acqua per la città.

Maggio 2010: Le Folate di Vento

Il 15 maggio 2010, forti raffiche di vento causarono caos in città. Rami d’albero spezzati, insegne cadute e persino alcune lesioni furono il risultato di queste potenti folate.

NOTA BENE

La raccolta di queste informazioni è frutto di ricerche attraverso varie fonti e non sono da escludere imprecisioni.