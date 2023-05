Il mese di Maggio dello scorso anno si era caratterizzato per temperature particolarmente elevate, portando un meteo che richiama l’estate. Un cambiamento drammatico se confrontato con il meteo dei Maggio degli anni passati, conservato più fresco. Il caldo di Maggio 2022 rappresenta un’eccezione, e l’ultimo Maggio eccezionale che ricordiamo è quello del 2013, durante il quale si verificò un evento di neve fuori stagione , con precipitazioni nevose a bassa quota.

Il Meteo Freddo di Maggio 2013

Nel Maggio del 2013, la terza decade del mese fu eccezionalmente fredda a causa di numerose irruzioni artiche. Questo fenomeno climatico portò ad episodi nevosi molto insoliti per il periodo. La neve cadde copiosa sull’Arco Alpino, anche al di sotto dei 1000 metri, persistendo fino a fine mese.

Neve Fuori Stagione anche sull’Appennino Centrosettentrionale

L’evento climatico non risparmiò nemmeno l’Appennino centro-settentrionale . Il pittoresco borgo montano di Castelluccio di Norcia fu ricoperto di neve, creando un paesaggio inaspettato per inizio estate.

Nevicate Eccezionali sull’Entroterra Ligure

La neve tardiva eccezionale si verificò anche sull’entroterra ligure, con temperature a Genova che scesero al di sotto dei 10 gradi il 25 maggio, un evento senza precedenti nella terza decade del mese, segno di un freddo notevolmente intenso per il periodo.

Neve in Appennino anche Sotto i 1000 Metri

La fine di Maggio 2013 è ricordata come una delle ondate di freddo tardive più straordinarie, con un ritorno sorprendente del clima invernale alle soglie dell’estate.

Un Evento Clamoroso nella Storia Meteo

Le particolari condizioni meteo tra Genova e Savona, sul versante nord del Massiccio del Beigua , videro la neve cadere con accumuli sopra gli 850/900 metri, e sopra i 1000 metri sul versante marittimo. Situazione simile fu riscontrata anche sull’Appennino di Levante, con nevicate oltre i 900 metri di quota nelle valli Scrivia, Trebbia e Aveto.

Un fenomeno senza precedenti

La neve in Maggio non è un evento comune. L’ultima volta che la neve è caduta nell’entroterra ligure in Maggio fu nel 1991, ma fu all’inizio del mese. Non ci sono altre notizie di nevicate a quote così basse a fine mese, rendendo l’evento meteo del Maggio 2013 davvero eccezionale e senza precedenti nella storia recente.

H3. L’Estremizzazione Climatica

Questi eventi straordinari rafforzano la tesi di un’estremizzazione climatica sempre più marcata. Fenomeni meteo insoliti come la neve fuori stagione diventano esempi emblematici della complessità e della mutevolezza del nostro clima.