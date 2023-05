L’Italia, nazione di incredibile bellezza e diversità geografica, ha dovuto affrontare nel corso dei decenni un nemico invisibile ma distruttivo: le alluvioni. Questi eventi naturali, legati a condizioni meteo estreme, hanno avuto un impatto significativo sul paesaggio italiano, modificando spesso l’equilibrio idrogeologico e causando notevoli danni materiali e, purtroppo, anche perdite di vite umane.

Alluvioni, alcune del passato

Alluvioni in Lombardia

Nel 1987, la Lombardia fu colpita da un’alluvione lampo, dovuta a precipitazioni intense concentrate in un breve lasso di tempo. In particolare, le zone più colpite furono quelle del Varesotto e del Comasco.

Disastri Alluvionali nel Lazio

Il Lazio, e in particolare la città di Roma, ha conosciuto diverse alluvioni nel corso della storia. Una delle più recenti risale al 2008, quando una pioggia torrenziale causò gravi danni nella Capitale e nelle zone limitrofe.

Campania e le Alluvioni del 2009 e del 2010

La Campania ha sperimentato due dei più gravi eventi alluvionali degli ultimi anni: nel 2009 e nel 2010, quando una serie di piogge torrenziali causarono frane e inondazioni, soprattutto nel napoletano.

Alluvioni in Sicilia

La Sicilia è stata anch’essa teatro di alluvioni, come quella del 2009 a Messina, dovuta a precipitazioni particolarmente intense in un breve periodo di tempo.

E così via, per tutte le regioni italiane, che hanno dovuto affrontare nel tempo la problematica delle alluvioni, spesso legate a eventi meteo estremi.

Decine di altre alluvioni

Sono molte decine le altre alluvioni che non abbiamo citato qui, alcune gravissime. Le alluvioni ci sono sempre state in Italia, ma nel frattempo è cambiato il territorio e c’è una mutazione del regime pluviometrico, ed è questo che deve allarmarci, ebbene si, la preoccupazione sarebbe un livello di attenzione inferiore al necessario, perché non deve morire nessuno per il meteo estremo in Italia. Le alluvioni sono eventi meteo sostenibili se non quelle lampo come avvengono troppo spesso, ma quando c’è del tempo la popolazione può essere posta in condizione di evitare i maggiori pericoli.

Il Cambiamento Climatico e le Alluvioni

In questo contesto, non possiamo non menzionare il ruolo del cambiamento climatico. Un fenomeno complesso e multifattoriale, che comporta tra l’altro un aumento della frequenza e dell’intensità delle precipitazioni estreme, favorendo così la formazione di condizioni di rischio alluvionale.

Il riscaldamento delle acque del Mediterraneo, in particolare, può favorire l’insorgere di fenomeni di instabilità atmosferica e quindi di precipitazioni intense, che possono a loro volta innescare alluvioni lampo, particolarmente devastanti.

Una Sfida da Affrontare

Le alluvioni in Italia rappresentano una sfida continua, un problema endemico che richiede attenzione, prevenzione e una gestione attenta del territorio per mitigare il rischio alluvionale. Conoscere la storia delle alluvioni italiane ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche che le causano e a prepararci per affrontare meglio gli eventi futuri.