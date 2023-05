Cambiamenti Climatici Imminenti

Il panorama meteorologico delle prossime settimane sembra essere caratterizzato da una progressiva ascesa delle temperature. Sì, proprio così, potrebbero raggiungere picchi di 35°C improvvisamente. Questa non è un’ipotesi avventata, ma è basata su attente osservazioni delle recenti tendenze climatiche e delle proiezioni termiche. Tuttavia, è importante ricordare che le previsioni a lungo termine sono intrinsecamente incerte e possono subire variazioni significative.

Oscillazioni Climatiche di Maggio

Ad oggi, possiamo affermare con una certa sicurezza che abbiamo evitato condizioni climatiche estreme. Nonostante l’inizio di maggio fosse dominato dall’anticiclone africano, ci troviamo attualmente in una fase di instabilità meteorologica, con differenze regionali significative. Questo è reso ancor più evidente dalla presenza di due cicloni previsti nel corso della settimana. Si, avete letto bene, uno è già da noi, mentre un altro si avvierà appena nel seguito. Sono fenomeni meteo affini all’autunno, non a maggio.

Tuttavia, l’evoluzione del meteo potrebbe mostrare un miglioramento. Si prevede un’alta pressione proveniente dall’Europa occidentale che si estenderà verso il centro-nord del continente, e in seguito si espanderà anche sul Mediterraneo, sostenuta da un flusso di calore subtropicale.

Calore Estivo: Un’Anticipazione

Nel caso si verifichi questo scenario, nei prossimi giorni ci troveremmo sotto improvvise correnti meridionali con picchi di temperatura superiori ai 30 °C. Mentre per i 35 °C, di cui abbiamo parlato in precedenza, potrebbero effettivamente materializzarsi un po’ più avanti. Non è ancora possibile determinare con precisione in quale regione si verificherà, ma è plausibile supporre che le prime aree a sperimentare queste temperature saranno le due Isole Maggiori e il Sud dell’Italia. E su questo, si faccia caso al calore odierno che fa in Grecia, spinto dalla bassa pressione in Sicilia, dove si sono toccati i 34°C agevolmente.

Prospettive per Giugno

Il clima mite della primavera ha lasciato spazio a condizioni fresche alternate al caldo a tratti afosissimo, con periodi molto piovosi e possibili grandinate sotto i maggiori temporali.

Nonostante ciò, non è da escludere la possibilità di un’ondata di caldo in Italia a giugno della durata di alcuni giorni, portando con sé picchi di temperature molto elevate, e in quel periodo ci vuol nulla per avere picchi di 38°C in aree esposte sotto i venti da sud. Le previsioni, per ora, non indicano un periodo di calore prolungato, ma un cambiamento potrebbe essere all’orizzonte. Ben sappiamo, ben abbiamo vissuto rapidi, se non repentini passaggi da periodi di fresco, pioggia, ad un caldo assurdo. Ciò avvenne nel 2019, dopo un maggio fresco, il giugno fu indimenticabile per la calura sprezzante, le notti insonni, i record di temperatura, le allerte meteo caldo soprattutto in Francia e Spagna, assai più vulnerabili di noi alle bollenti sfuriate dell’anticiclone nordafricano. Ma pure da noi, questa bestia può fare danni, e li fa eccome.

Conclusione

Nonostante le incertezze, gli amanti dell’estate possono iniziare a rallegrarsi, anche se per poco tempo, in quando la stagione nella norma, intesa come piacevole stagione estiva, durerà poco, perché poi potremmo essere rapiti dalla calura insensata.

Ma comunque, è sempre bene ricordare che queste sono previsioni a lungo termine e, come tali, sono suscettibili a cambiamenti. Per ora, il consiglio è di godersi questi periodi di normalità, anche se freschi, mentre si attende l’arrivo dell’estate della nuova Era meteo climatica.