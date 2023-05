L’agenzia meteorologica nazionale spagnola AEMET, ha recentemente sollevato una grande controversia sui social network dichiarando la possibilità di modificare il clima, affermazione estesa ad almeno altri 50 Paesi nel M mondo che potrebbero agire simultaneamente. Questa notizia ha suscitato numerose reazioni, per lo più negative, alimentando teorie complottiste sulle famose “scie chimiche” e su altre metodologie poco ortodosse.

Tuttavia, nella realtà, la situazione è ben diversa, sebbene AEMET stessa abbia sollevato il dubbio che alcuni Paesi internazionali abbiano già iniziato ad adottare queste tecnologie per la modifica del clima. In effetti, oltre ai metodi tradizionalmente noti, AEMET propone altri tre approcci.

Metodi Tradizionali di Modifica del Clima

I metodi tradizionali si basano sull’inseminazione delle nubi con ioduro di argento, una tecnica già applicata da diversi decenni, sebbene non ancora ampiamente diffusa. Non è escluso che alcune nazioni stiano già facendo uso di questa tecnica per aumentare le precipitazioni, anche se gli interventi rimangono su piccola scala e validi solo per determinate estensioni di territorio.

Metodi Futuribili di Modifica del Clima

I tre metodi futuribili di modifica del clima, invece, si concentrano sull’intervento su larga scala:

Cattura della CO2 e Stoccaggio

Il primo metodo proposto consiste nella cattura della CO2 emessa in atmosfera, ad esempio dalle centrali elettriche, e nel suo successivo stoccaggio in formazioni geologiche profonde. Questo approccio mira a ridurre l’impatto del gas serra sull’ambiente.

Concimazione Oceanica

Il secondo metodo suggerisce l’irrorazione di vaste aree oceaniche con ferro, una sostanza che favorisce la formazione di alghe e fitoplancton in grado di assorbire grandi quantità di CO2 durante la fotosintesi. Successivamente, queste biomasse cadrebbero naturalmente sui fondali oceanici, contribuendo alla rimozione del carbonio.

Irrorazione Atmosferica con Solfati

Un altro possibile approccio consiste nell’irrorare l’atmosfera con grandi quantità di particelle di solfati, capaci di riflettere la radiazione solare nello spazio esterno. Questo processo potrebbe aiutare a raffreddare il pianeta, ma solleva preoccupazioni riguardo alle piogge acide che potrebbe causare.

Specchi Spaziali

Un metodo al limite del fantascientifico propone l’utilizzo di specchi di grandi dimensioni nello spazio per riflettere la radiazione solare diretta verso la Terra. Questa tecnologia mirerebbe a ridurre l’irraggiamento solare sulla superficie terrestre.

Finalità dei Metodi di Modifica del Clima

Attualmente, i metodi di modifica del clima in atto, come l’inseminazione delle nubi, hanno l’obiettivo di aumentare le precipitazioni di circa il 20%, ridurre le dimensioni delle grandinate e disperdere le nebbie al suolo. Queste tecniche vengono già utilizzate in diversi Stati, ma l’implementazione su larga scala solleva interrogativi e preoccupazioni sui possibili effetti catastrofici che potrebbero verificarsi in alcune aree del Pianeta.

In conclusione, l’agenzia meteo nazionale spagnola AEMET ha messo in luce le potenzialità della modifica artificiale del clima, evidenziando sia i metodi tradizionali già in uso sia le prospettive future. Tuttavia, l’applicazione su larga scala di queste tecnologie richiede ulteriori valutazioni e dibattiti, considerando l’impatto potenziale sul nostro ambiente e sulle diverse regioni del mondo.