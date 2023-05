L’immagine di un animale minaccioso spesso evoca creature dotate di denti affilati o artigli letali. Eppure, in molti casi, le creature più pericolose sono quelle con ali sottili e una proboscide.

Il Cambiamento Climatico e l’Espansione delle Zanzare

Mentre in alcune regioni le zanzare rappresentano solo un fastidio, in altre sono portatrici di malattie mortali che provocano la morte di circa 700.000 persone all’anno, un numero superiore a quello causato da qualsiasi altro animale secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Con l’aumento delle emissioni di gas serra, che rendono il nostro pianeta più caldo e umido, le zanzare portatrici di malattie stanno diventando sempre più diffuse.

Il Cambiamento Climatico come Catalizzatore per le Epidemie

Recenti focolai di malattie trasmesse da zanzare in Sud America, insieme al caso di una turista britannica che ha contratto la dengue in Francia, hanno acceso un campanello d’allarme. La dengue, una volta endemica in soli nove paesi negli anni ’70, ora affligge circa 140 nazioni, con focolai che stanno diventando sempre più gravi e diffusi.

L’Espansione Geografica delle Zanzare

Le zanzare responsabili della diffusione di queste malattie, come Aedes aegypti e Aedes albopictus, non solo stanno aumentando la loro presenza nei paesi endemici, ma stanno anche estendendo il loro raggio d’azione verso regioni di altitudine e latitudine più elevate. L’aumento della temperatura globale sta contribuendo alla proliferazione di questi vettori di malattie, non solo zanzare, ma anche zecche e lumache d’acqua dolce.

Interventi per la Prevenzione e il Controllo delle Epidemie

La minaccia crescente delle malattie trasmesse da zanzare ha richiamato l’attenzione di molte organizzazioni, tra cui il Wellcome Trust, un ente benefico globale che si concentra sulla salute. Questa organizzazione ha investito nella ricerca sul cambiamento climatico e sulle malattie trasmesse da vettori.

Ricerca per Combattere le Epidemie

Tra le varie iniziative, il Wellcome Trust ha finanziato progetti come E-Dengue in Vietnam, che raccoglie dati locali per prevedere possibili focolai di dengue fino a due mesi in anticipo. Inoltre, si stanno compiendo progressi significativi nello sviluppo di vaccini, con nuovi farmaci contro la malaria e la dengue che stanno entrando in fase di approvazione e distribuzione.

L’Uso di Wolbachia come Strumento di Lotta

Uno strumento promettente è rappresentato dal batterio Wolbachia. Questo microrganismo, presente in circa il 50% degli insetti, è stato dimostrato efficace nel limitare la trasmissione di virus come la dengue, la Zika e la chikungunya nelle zanzare. Un recente studio in Indonesia ha mostrato come l’introduzione di zanzare infette da Wolbachia possa ridurre i casi di dengue del 77%.

Il Futuro della Lotta contro le Malattie Trasmesse da Vettori

Nonostante i progressi, ci sono ancora molte sfide da affrontare. Felipe Colon-Gonzalez, responsabile della tecnologia presso il Wellcome Trust, ha sottolineato l’importanza di combinare diversi approcci per combattere efficacemente la diffusione di queste malattie.

La Necessità di una Collaborazione Efficiente

Colon-Gonzalez ha sottolineato la necessità di una migliore collaborazione tra ricercatori e responsabili politici, un’accurata raccolta e condivisione dei dati e lo sviluppo di talenti, soprattutto nei paesi a basso reddito, che sono più colpiti dal cambiamento climatico e dalle malattie tropicali.

Il Rischio di Future Pandemie

Con la pandemia di COVID-19 si pone la questione del rischio di future pandemie causate da malattie trasmesse da zanzare. Questo rischio è avvolto da un’aura di incertezza, poiché i virus sono imprevedibili. Tuttavia, Diana Rojas Alvarez, co-responsabile dell’iniziativa globale sull’arbovirus dell’OMS, ha sottolineato che ogni volta che è presente un vettore e c’è una popolazione suscettibile, c’è il rischio di grandi epidemie, se non di una pandemia.

Il Futuro

La lezione da trarre è chiara: dobbiamo essere pronti. Come ha detto Colon-Gonzalez: “se non prestiamo attenzione, accadrà di nuovo”. La minaccia delle malattie trasmesse da zanzare, aggravata dal cambiamento climatico, richiede un’azione globale e concertata. È solo attraverso la ricerca e una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte che possiamo sperare di affrontare efficacemente questa minaccia.