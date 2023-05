Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica, sostiene, in un’intervista rilasciata a Corriere.it che dobbiamo affrontare il crescente problema dei cambiamenti climatici, con particolare attenzione alla necessità di una transizione energetica reale.

Un Clima Cambiante

Eventi Estremi e Cambiamenti Climatici

Nell’ultimo periodo, in Emilia-Romagna sono accaduti eventi climatici estremi: l’emergenza siccità è stata rapidamente seguita dalle devastanti alluvioni. Secondo Parisi, questi sono eventi estremi ai quali dobbiamo abituarci a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento delle temperature. A livello globale, stiamo facendo poco per combattere questi cambiamenti.

Le Emissioni di CO2 e l’Aumento Della Temperatura

Parisi afferma che i cambiamenti climatici sono causati dall’attività umana, in particolare dalle emissioni di CO2. Questo è un punto di vista supportato dalla stragrande maggioranza degli scienziati nel campo. Infatti, la storia della temperatura della Terra è stata analizzata con notevole precisione, e mai si è visto un aumento della temperatura così rapido come negli ultimi 40 anni.

I Disastri Ambientali e L’Aumento Delle Temperature

Le Conseguenze delle Fluttuazioni Climatiche

Nelle regioni polari, l’aumento della temperatura è ancora più evidente, con aumenti di 3 o 4 gradi dovuti all’aria calda che arriva dall’Equatore. Questo aumento della temperatura porta a disastri ambientali, poiché la circolazione anomala dell’aria genera un aumento dell’energia che si accumula nell’atmosfera, che si sfoga in eventi estremi.

Il Ruolo dell’Italia nella Transizione Energetica

Parisi sottolinea l’importanza di un piano mondiale per contrastare i cambiamenti climatici, compreso un accordo climatico con India e Cina. Tuttavia, anche l’Italia può fare la sua parte. Tra le azioni concrete proposte da Parisi c’è la necessità di una transizione energetica reale. Occorre interrompere la nostra dipendenza da gas e petrolio e passare alle energie rinnovabili.

Un Futuro Verde per le Nostre Case

Nel contesto nazionale, Parisi suggerisce l’implementazione di misure come l’installazione di doppi vetri in tutte le finestre italiane e di impianti di energia solare sui tetti. Queste iniziative non solo avrebbero un impatto significativo sulle emissioni di CO2, ma contribuirebbero anche a creare nuove opportunità di lavoro.