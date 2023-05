La mitigazione dei fenomeni meteo estremi associati ai cambiamenti climatici si riferisce all’insieme delle strategie e delle azioni volte a ridurre l’intensità, la frequenza e gli effetti negativi di tali fenomeni, agendo principalmente sulle cause umane che contribuiscono al riscaldamento globale. In particolare, la mitigazione mira a limitare le emissioni di gas serra e promuovere pratiche sostenibili per ridurre l’impatto delle attività umane sul clima.

Possiamo modificare le condizioni meteo e non il clima?

L’uomo non può modificare direttamente le condizioni meteorologiche in modo intenzionale e prevedibile. Tuttavia, le attività umane possono influenzare indirettamente il clima e, di conseguenza, le condizioni meteorologiche a livello locale, regionale e globale. Tuttavia, alcuni programmi su scala locale possono indurre un incremento delle precipitazioni, ne abbiamo parlato varie volte e si tratta del cloud seeding.

Mitigare gli effetti del Clima che cambia

Le misure di mitigazione possono essere suddivise in diverse categorie, e su cosa fare e come fare ci sono degli schemi ben noti che globalmente non sono stati adottati. Se ne parla questi giorni anche a Berlino.

Riduzione delle emissioni di gas serra. Questo è un aspetto fondamentale della mitigazione dei cambiamenti climatici e implica l’adozione di politiche e tecnologie per ridurre le emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e altri gas serra. Esempi di azioni in questo senso includono la transizione verso fonti di energia rinnovabile, l’incremento dell’efficienza energetica, la promozione dei trasporti pubblici e l’adozione di pratiche agricole sostenibili.

È importante sottolineare che la mitigazione si differenzia dall’adattamento ai cambiamenti climatici e si concentra sulla riduzione delle cause dei cambiamenti climatici, l’adattamento riguarda le strategie per far fronte e minimizzare gli impatti dei fenomeni meteo estremi sulle comunità e gli ecosistemi. Entrambi gli approcci sono complementari e necessari per affrontare efficacemente i problemi legati ai cambiamenti climatici.