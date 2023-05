Il cambiamento climatico sta avendo un impatto drammatico sul Lago di Garda, con livelli di siccità che non si vedevano da 70 anni. In questo articolo, esamineremo in dettaglio la situazione attuale e le possibili conseguenze per l’agricoltura, l’energia idroelettrica e il turismo.

I dati allarmanti sul Lago di Garda

Livello dell’acqua ai minimi storici

Il Lago di Garda, il maggiore lago d’Italia, sta subendo le conseguenze della siccità e del cambiamento climatico in modo particolarmente evidente. Il livello attuale del lago è di soli 45,8 centimetri sopra lo zero idrometrico, il livello più basso dal 1953 ad oggi. Negli ultimi 70 anni, infatti, il Lago di Garda poteva contare su una media di 109 centimetri.

Impatto sulla fornitura di acqua

L’assenza di precipitazioni sta togliendo risorse idriche agli agricoltori e anche al settore idroelettrico che traggono approvvigionamento proprio dai laghi. La Regione Lombardia ha chiesto alle società idriche e agli operatori idroelettrici di razionare l’uso dell’acqua, in seguito ai dati del satellite Sentinel-2 dell’Osservatorio europeo sul cambiamento climatico.

Conseguenze della siccità

Settore agricolo in difficoltà

La siccità è un problema devastante per le popolazioni, causando carenza d’acqua e disastri in agricoltura. Nel 2022 l’Italia ha vissuto l’anno più secco dal 1800 a oggi, con danni ai raccolti che preoccupano gli esperti del settore. Ad esempio, la totale assenza di piogge nel 2022 in Spagna ha portato ad un aumento del 60% dell’olio di oliva nel paese iberico.

Turismo e comunità locali a rischio

Il Lago di Garda è fondamentale per diversi settori della zona, tra cui l’agroalimentare e il turismo, oltre al necessario fabbisogno delle comunità locali. La situazione di siccità potrebbe avere conseguenze significative su queste attività e sulle persone che vivono e lavorano nella regione.

Altri corpi idrici in pericolo

Il fiume Po in sofferenza

L’allarme sul Lago di Garda si aggiunge a quello già lanciato per il Po, il principale fiume italiano. La fotografia elaborata dalla costellazione Cosmo-SkyMed evidenzia come la siccità stia prosciugando anche il fiume, mettendo a rischio l’approvvigionamento idrico di una vasta area del Paese.

In conclusione, il Lago di Garda e altri corpi idrici italiani stanno affrontando una situazione di siccità senza precedenti, con potenziali ripercussioni su agricoltura, energia idroelettrica e turismo. È fondamentale affrontare il problema del cambiamento climatico e adottare misure per mitigare gli effetti della siccità, al fine di proteggere queste risorse naturali e le comunità che ne dipendono.

Strategie di adattamento e mitigazione

Per affrontare la crescente minaccia della siccità e del cambiamento climatico, è necessario sviluppare strategie di adattamento e mitigazione a livello locale, regionale e nazionale. Queste potrebbero includere:

La promozione di pratiche agricole sostenibili, come l’irrigazione a goccia e la conservazione del suolo, per ridurre il consumo d’acqua e migliorare la resilienza delle colture;

L’implementazione di sistemi di monitoraggio e allerta precoce per prevedere e gestire meglio gli eventi di siccità e le loro conseguenze;

L’adozione di politiche e incentivi per il risparmio idrico e la riduzione del consumo d’acqua nelle attività industriali, commerciali e domestiche;

Il potenziamento delle infrastrutture idriche per migliorare la distribuzione e la conservazione dell’acqua, riducendo le perdite e lo spreco;

La promozione di fonti energetiche alternative all’idroelettrico, come il solare e l’eolico, per diversificare la produzione di energia e ridurre la dipendenza dalle risorse idriche.

Tutti questi interventi richiedono un impegno congiunto da parte dei governi, delle comunità locali e dei singoli cittadini, al fine di garantire un futuro sostenibile per il Lago di Garda, il fiume Po e le altre risorse idriche del nostro pianeta.