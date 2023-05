L’Artico, una delle regioni più fredde del pianeta, sembra perdere la sua capacità di mantenere il clima gelido necessario per regolare le temperature nel resto del mondo. Gli scienziati evidenziano che l’oceano ha svolto un “ruolo importante” nell’evoluzione dei ghiacciai negli ultimi 10-20 anni di costante riscaldamento globale.

La scoperta della rapida fusione

Una ricerca pubblicata recentemente sulle Proceedings of the National Academy of Sciences rivela che lo scioglimento all’interfaccia tra i ghiacciai e l’oceano nell’Artico è molto più esteso di quanto si pensasse. Gli scienziati hanno scoperto che la linea di ancoraggio, il punto di contatto tra un ghiacciaio e l’oceano, si estende su chilometri e non solo pochi metri o centinaia di metri come si riteneva precedentemente.

Il ruolo del ghiacciaio Petermann

La ricerca ha scoperto che la linea di ancoraggio del ghiacciaio Petermann si muove con il ciclo delle maree per distanze tra 2 e 6 chilometri, con i ritiri più ampi che si verificano lungo i canali di scarico subglaciali preesistenti. Contrariamente ai modelli precedenti, i tassi di scioglimento del ghiacciaio più alti sono stati registrati all’interno della zona di migrazione della linea di ancoraggio.

Impatto del riscaldamento degli oceani

Con l’aumento della temperatura delle acque oceaniche, una vasta area del ghiacciaio sarà soggetta a scioglimento, dimostrando quanto il ghiacciaio sia sensibile all’attività oceanica. “Improvvisamente, l’acqua oceanica più calda attaccherà il ghiacciaio su un’area molto più ampia, perché il ciclo delle maree è invasivo per distanze molto lunghe,” ha affermato Eric Rignot, professore di scienze dei sistemi presso l’Università della California, Irvine.

Effetti a lungo termine del riscaldamento dell’Artico

Il riscaldamento dell’Artico, noto come amplificazione artica, causa l’assottigliamento o la scomparsa del ghiaccio marino, permettendo a superfici oceaniche o terrestri scure di assorbire più calore dal sole e rilasciarlo nell’atmosfera. L’effetto a lungo termine più significativo del riscaldamento dell’Artico è l’innalzamento del livello del mare, che sta già interessando le coste di tutto il mondo. Se questi risultati fossero incorporati nei modelli di calcolo, potrebbero raddoppiare le stime dell’innalzamento del livello del mare.