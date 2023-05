Le previsioni meteo basate su modelli matematici indicavano una forte probabilità di abbondanti piogge sull’intera regione dell’Emilia-Romagna. Va precisato che le previsioni meteo non sono infallibili, ma rappresentano una stima basata su dati e calcoli che possono presentare una certa incertezza sempre. Tuttavia, già una settimana fa, l’Emilia-Romagna aveva subito una grave alluvione che aveva causato danni e persino perdite umane, ed una previsione meteo di piogge ingenti, avrebbe dovuto far scattare una maggiore informazione. Non allarmismo, ma informazione.

La popolazione, come sempre accade dopo una calamità, si era prontamente rimboccata le maniche per riprendersi. D’altronde, l’Emilia-Romagna è un’area a rischio di alluvioni, essendo attraversata da numerosi corsi d’acqua.

Da qualche tempo, il problema che affliggeva la regione era la siccità, ma adesso si è passati al problema opposto: le piogge eccessive. Non serve essere scienziati per comprendere che quanto accaduto, e che sta ancora accadendo in queste ore, è il risultato di un cambiamento climatico che sta portando a fenomeni meteorologici sempre più estremi in tutto il Mondo.

Proprio ieri, ad esempio, è stata riportata la notizia che in una regione polare sono stati raggiunti i 20 °C. Sebbene sia un dato di temperatura molto distante dall’Emilia-Romagna, sottolinea come il clima stia cambiando e come il battito d’ali di una farfalla lontana migliaia di chilometri possa avere conseguenze su luoghi estremamente distanti.

Tutti i modelli matematici di previsione indicavano quantità di pioggia superiori anche ai 100 mm in un arco di 24 ore su vaste aree dell’Emilia-Romagna. Ci chiediamo perché la popolazione NON sia stata avvertita solo pochi giorni prima e SOLO immediatamente prima dell’evento meteorologico. Non siamo nessuno per imporre la nostra opinione, ma con umiltà vorremmo che in futuro qualsiasi parte d’Italia venga avvertita con un preavviso adeguato della possibilità di fenomeni meteorologici estremi, anche con alcuni giorni di anticipo, poiché le previsioni meteo derivate dai modelli matematici possono supportare avvisi o comunicati meteo affidabili, senza dover ricorrere a dichiarazioni sensazionalistiche o allerte ufficiali.

È fondamentale diffondere informazioni, avvisare le persone della possibilità di fenomeni atmosferici estremi in modo che possano prepararsi e non trovarsi costrette a rifugiarsi sui tetti, aspettando l’arrivo di un elicottero solo quando l’acqua li sta per trascinare via. È vergognoso che ciò accada in un’epoca in cui la tecnologia è così avanzata e le previsioni meteorologiche sempre più precise. E’ vergognoso che questo succeda in un Paese che fa parte dei G7.

Il problema non risiede solo nelle istituzioni, ma anche in una cultura della meteorologia che deve essere più trasparente, meno censoria e meno incline a colpevolizzare quando si parla di eventi meteorologici estremi. Ai giorni d’oggi, i fenomeni atmosferici estremi si susseguono in modo sempre più frequente, e la normalità climatica sembra essere un concetto del passato. Non si tratta di urlare il meteo attraverso titoli accattivanti e sensazionalistici, ma di comunicare in modo chiaro e diretto.

È importante sottolineare che il problema non riguarda solo le istituzioni responsabili delle previsioni e della gestione delle emergenze, ma richiede uno sforzo collettivo. La consapevolezza dei cambiamenti climatici e dei loro effetti deve permeare la società nel suo insieme. Dobbiamo essere pronti ad affrontare situazioni meteorologiche estreme, ad adattarci e a prendere precauzioni per mitigarne gli impatti.

L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna è stata una tragedia annunciata. Le previsioni meteo indicavano la possibilità di forti piogge e i modelli matematici offrivano un’indicazione chiara di quanto si sarebbe potuto verificare. E’ necessario migliorare la diffusione delle informazioni, garantendo che la popolazione sia tempestivamente avvertita e che siano messe in atto misure adeguate per proteggere la vita e i beni delle persone. Il cambiamento climatico è una realtà che richiede un approccio responsabile e consapevole da parte di tutti noi, al fine di affrontare le sfide che ne derivano.