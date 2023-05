Si, avete letto bene: 35 °C. No, non stiamo dando i numeri, vi stiamo informando semplicemente su quella che potrebbe essere l’evoluzione meteo climatica nelle prossime settimane.

Facile direte voi, parlare in modo così generico delle prossime settimane vuol dire tutto e niente. Non vi si può dare torto, però siamo convinti che (come abbiamo già scritto in un recente approfondimento) nell’ultima settimana di maggio potrebbe arrivare veramente il caldo. Quello estivo per capirci.

Ma come facciamo a darvi questi numeri? Beh, molto semplicemente guardando quelle che sono le proiezioni termiche anche se sappiamo che a una distanza così ampia a livello temporale potrebbe cambiare tutto.

Fino a questo momento si può tranquillamente affermare che ci siamo salvati, dopo un inizio maggio all’insegna dell’anticiclone africano infatti stiamo affrontando un periodo decisamente instabile o perturbato a seconda delle zone d’Italia. Non capita tutti i giorni di dover affrontare due cicloni nell’arco della settimana, è quello che sta per succedere.

Dopodiché, pur con molta fatica, le condizioni meteo potrebbero registrare un miglioramento. Inizialmente con un alta pressione che dall’Europa occidentale si estenderà verso i settori centro settentrionali del vecchio continente, dopodiché tale struttura dovrebbe riuscire ad estendersi anche sul Mediterraneo avvalendosi di un supporto caldo subtropicale.

A quel punto saremmo ormai a fine maggio, un periodo durante il quale è facile registrare picchi di temperatura massima superiori ai 30 °C. Ed ecco che quindi i 35 °C di cui abbiamo parlato in apertura potrebbero effettivamente verificarsi. Dove? Beh, questa ancora non possiamo dire ma è facile supporre che le prime zone d’Italia a registrare caldo di questo tipo potrebbero essere le due isole maggiori e il sud.

Quindi gli amanti dell’estate stiano tranquilli perché all’orizzonte si intravedono i primi segnali di un cospicuo miglioramento ed anche i primi segnali delle prime ondate di caldo importanti.