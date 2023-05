Analizzando con molta attenzione le proiezioni dei vari modelli di previsione non possiamo non dirvi che il cammino che ci condurrà in direzione dell’estate molto probabilmente proporrà degli ostacoli meteo non indifferenti.

Di che cosa si tratta? Beh, basterebbe avere un po’ di esperienza nell’osservazione delle mappe per capire che altre fasi instabili potrebbero colpire il Mediterraneo in seguito ad affondi di aria fresca provenienti dal Nord Europa. Sì, proprio così, stiamo parlando di una situazione che magari non avrà gli stessi effetti osservati ultimamente ma che comunque metterà i bastoni tra le ruote all’inizio della bella stagione.

Attenzione, se ricordate quando abbiamo scritto in un recente approfondimento alcuni centri di calcolo internazionali non escludono la possibilità di un nuovo ciclone Mediterraneo sul Nordafrica.

Tale ipotesi al momento la dobbiamo comunque prendere in considerazione perché abbiamo visto quanto sia facile in questo periodo (vista l’energia potenziale in gioco) generare questo tipo di strutture cicloniche. Poi un conto è generarle, un altro paio di maniche è coinvolgere le nostre regioni.

Diciamo che la situazione comunque è tutt’altro che definita, chi magari con l’arrivo di giugno sperava nell’arrivo immediato dell’estate molto probabilmente resterà deluso. È vero che si intravede un’ondata di caldo, però attenzione perché potrebbe trattarsi di una fiammata africana assolutamente transitoria.

Insomma, quest’anno come abbiamo già scritto tantissime volte la bella stagione dovrà veramente sudare sette camice prima di riuscire a prendere il sopravvento sul Mediterraneo.