Se ne parla tutti i giorni, d’altronde per chi come noi è del mestiere non potrebbe essere altrimenti. Stiamo parlando, ovviamente, del meteo. Del meteo che è stato, che fa e che farà.

Sì, perché nei nostri svariati approfondimenti quotidiani potete trovare di tutto: le previsioni, le linee di tendenza, le statistiche del passato, la cronaca. L’importante è occuparsi della materia sempre e comunque con professionalità, cosa che da altre parti manca. Quando manca diventa un problema, perché il meteo non dimentica certe cose.

Se non si porta rispetto per una materia così seria e affascinante si rischia seriamente che il meteo s’imbronci. Sì, può succedere che il meteo sia contrariato.

Capita che poi non ne voglia sapere di rispondere alle nostre richieste e come potrebbe essere altrimenti? D’altronde la natura fa quel che vuole, no? Piuttosto ci si dovrebbe impegnare a capirne i meccanismi, a capire cos’è che succede e perché accadono determinate così. Dovremmo impegnarci un po’ di più, tutti.

E’ bene mettersi sempre in discussione, perché come in ogni altro ambito della nostra vita non ci si dovrebbe sentire mai arrivati. Mai e poi mai, perché poi è la fine.

Idem per quanto riguarda la meteorologia, non scherziamoci su. Lasciamo che faccia il suo corso, lasciamo che il tempo faccia ciò che vuole e proviamo ad averne rispetto. Ecco, il rispetto, quello che sta mancando in questi ultimi decenni e il risultato è sotto gli occhi di tutti. L’estremizzazione non è un caso, ricordatelo. Il meteo davvero contrariato non è un fatto casuale, ricordatelo.