Allora, procediamo con ordine. Per il momento estate non se ne vede. Le connessioni meteo climatiche pur avendo manifestato un miglioramento, netto peraltro, negli ultimi giorni stanno nuovamente per peggiorare.

Ma allora quand’è che si potrà parlare di un po’ di caldo? Beh, osservando attentamente le proiezioni a lungo termine molto probabilmente non prima di giugno. Si, avete letto bene: non prima di giugno. Basterebbe dare un’occhiata a qualsivoglia modello previsionale per rendersi conto che molto probabilmente avremo condizioni meteo tutt’altro che stabili da qui a fine mese.

Non possiamo mettere il carro davanti ai buoi, come si suol dire, non possiamo avere la pretesa di sapere come sarà il tempo da qui a fine mese. Avessimo la sfera di cristallo ok, si sarebbe tutti dei maghi e non ci sarebbe discussione. Avremmo le risposte che cercate e punto, nessuna illusione.

Siccome abbiamo detto e ridetto che le bacchette magiche – sino a prova contraria – non esistono è inutile cercare di portare avanti delle tesi senza che alla base vi siano delle fondamenta di un certo tipo. Quindi lasciamo stare le illusioni, non servono a nulla. Facciamo sì, invece, che le proiezioni siano quelle modellistiche, che alla base di certi discorsi ci siano le giuste competenze.

Ed ecco che a quel punto il castello delle illusioni meteo cade, inesorabilmente. Quando si parla di meteorologia bisogna farlo con consistenza, bisogna far sì che la chiarezza sia alla base di tutto. Perché così si crea fiducia, perché così ci si capisce, perché così si è in grado anche di capire eventualmente un errore.

Insomma, facciamo sì che non possano esserci fraintendimenti. In questo momento niente estate, l’estate arriverà quando sarà pronta a insidiarsi definitivamente. Oppure no, vedremo…