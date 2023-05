Ci stiamo lasciando alle spalle, forse, un lungo periodo caratterizzato da instabilità o maltempo particolarmente pesante. Lo abbiamo scritto svariate volte, le condizioni meteo climatiche di maggio hanno riservato scenari insoliti, di certo non quello che in tanti si aspettavano di osservare.

Sarebbe superfluo dirvi che non ci stupiamo di quanto avvenuto perché sapevamo fin dal principio che la situazione avrebbe potuto riservare dei colpi di scena la momento all’altro, sapevamo che maggio avrebbe potuto portarci edizioni meteorologico decisamente peggiori rispetto a quelle di marzo e di aprile. Così è stato.

Ora chiaramente siamo tutti lì a chiederci quand’è che il tempo si stabilizzeranno definitivamente. Giugno è ormai dietro l’angolo, con esso l’estate sta arrivando quindi è anche normale aspettarsi un miglioramento definitivo. Sono state settimane infatti di passione meteo, quindi è normale che tutti siano in attesa di novità positive.

Bisognerà però capire se le novità saranno realmente positive, infatti qualora dovesse giungere il caldo tutto d’un colpo diciamo che di positivo ci sarebbe poco…

Il rischio c’è, è inutile nascondersi dietro un dito. Il rischio che l’anticiclone africano possa rapidamente prendere il sopravvento portandoci picchi di caldo enormi si sta materializzando pian piano. Ahi noi ancora una volta ci vediamo costretti a dover parlare di meteo eccezionale, perché siamo convinti che i picchi di caldo possano davvero essere eccezionali anche se di breve durata.

Non resta che aspettare con pazienza che giugno faccia il suo esordio ma nel frattempo il tempo pur in miglioramento non mancherà di proporci altri fenomeni temporaleschi localmente intensi.