Ultima settimana di maggio, prima settimana di giugno: è iniziata una settimana che dal punto di vista meteo climatico potrebbe riservarci delle interessantissime novità.

In primis come sappiamo in questo momento le nostre regioni sono coinvolte da un flusso di aria umida proveniente dall’oceano Atlantico, aria umida che continua a sostenere una forte instabilità pertanto ci aspettiamo ulteriori frequenti temporali che potranno assumere localmente carattere di nubifragio e potranno associarsi alle grandinate.

Uno scenario che a quanto pare potrebbero insistere per buona parte della settimana, anche se nel corso del weekend (appunto il primo giugno e il primo dal punto di vista meteorologico estivo) potrebbero esserci alcuni segnali d’estate.

Va detto che non tutti i centri di calcolo internazionali sono d’accordo da questo punto di vista, infatti solamente alcuni prendono in considerazione una graduale rimonta dell’alta pressione africana. Rimonta che se confermata chiaramente andrebbe a far crescere rapidamente e intensamente le temperature, che così potrebbero raggiungere i primi picchi dell’anno ben al di sopra dei 30 °C.

Altri centri di calcolo invece vedrebbero un tentativo di consolidamento dell’alta pressione ma decisamente più timido, tra l’altro neanche supportato da una matrice così calda subtropicale. Si tratterà di capire quale delle due ipotesi prevarrà, certamente possiamo affermare che si notano le prime prove tecniche meteo di gran caldo.

Comunque sia tranquilli, perché se non arriverà subito comunque nel corso del mese di giugno vi sarà modo di parlare di picchi africani davvero notevoli.