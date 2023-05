La nostra attenzione, ovviamente, è focalizzata sui prossimi accadimenti meteo climatici perché come detto e come scritto ampiamente negli ultimi giorni ci aspettiamo un’ondata di maltempo particolarmente pesante. Un quadro meteo climatico che molto probabilmente metterà in crisi alcune regioni d’Italia, quindi è giusto che vi si dica che sarà bene seguire le allerta delle autorità competenti.

La crisi che si sta per scattare sul Mediterraneo dovrebbe farci riflettere parecchio su quelle che sono state le dinamiche atmosferiche registrate nelle settimane passate o addirittura nei mesi precedenti. Difatti gli effetti che stiamo osservando sono direttamente ascrivibili al vortice polare.

Ma perché stiamo andando a riprendere quest’argomento? Beh, molto semplice: perché le ripercussioni potranno protrarsi anche nel corso dell’estate. Un’estate che pertanto potrebbe essere caratterizzata da meteo veramente turbolento, attenzione però perché con turbolento intendiamo dire che vi saranno molto probabilmente degli sbalzi d’umore non indifferenti.

Gli amanti del caldo e del bel tempo sappiano che da questo punto di vista non ci saranno problemi, infatti le ondate africane saranno frequenti e potranno avere risvolti eccezionali dal punto di vista termico. Tuttavia potrebbero avere durata limitata perché siamo sempre più convinti che le crisi temporalesche saranno altrettanto importanti.

In molte zone d’Europa infatti molto probabilmente avremo un’estate decisamente fresca, instabile e a tratti decisamente piovosa. L’aria fresca potrebbe riuscire a penetrare sul Mediterraneo a ondate, creando i presupposti per crisi temporalesche fortemente importanti. Un po’ ciò che sta accadendo in questo mese di maggio ma con intensità superiore perché superiori saranno i contrasti termici che si andranno a creare tra il caldo africano e il fresco nord europeo.

In modo particolare dovremo prestare attenzione al mese di giugno e a quello di agosto, soprattutto alla seconda metà di agosto quando molto probabilmente l’estate potrebbe andare precocemente in crisi come succedeva decenni fa. Ovviamente si tratta di ipotesi che andranno suffragate da fatti concreti, ma visto l’andazzo di questo periodo non stentiamo a credere che la nostra ipotesi possa realizzarsi.