In questi giorni pensare a condizioni meteo climatiche estive risulta un po’ difficile. Stiamo vivendo mese di maggio davvero particolare, maggio che sta rispettando purtroppo quelle che erano le sensazioni che avevamo manifestato settimane fa ovvero il mese peggiore della primavera.

Un conto però è ipotizzare determinati scenari, altro conto è vivere ciò che sta succedendo. Le piogge sono già eccezionali in varie parti d’Italia e lo saranno ancor di più alla fine del prossimo peggioramento.

Arrivati a questo punto viene da chiedersi: quand’è che il tempo migliorerà e ci porterà l’estate? La risposta arriva dopo aver eseguito un’attenta analisi modellistica ma soprattutto dopo aver valutato le complesse dinamiche atmosferiche che come sempre ci aiutano a capire se certi scenari ipotizzati dai centri di calcolo internazionali potrebbero verificarsi o meno.

Bene, diciamo che a cavallo tra fine maggio i primi di giugno l’alta pressione potrebbe seriamente farci visita. Non chiedeteci quanto durerà, in questo momento non possiamo rispondere, ciò che più interessa è sapere che tale struttura riuscirà a mettere un freno alle piogge.

Dopo aver guardato anche le proiezioni termiche possiamo dirvi che molto probabilmente farà caldo. Sì, avete letto bene, caldo d’estate. Quindi in definitiva ciò che stiamo scrivendo ormai da qualche giorno (ovvero che l’estate molto probabilmente farà il suo esordio già nelle primissime fasi di giugno) potrebbe avverarsi.

Sì, ma quanto caldo? Beh, diciamo che molto probabilmente avremo a che fare con la prima rimonta dell’anticiclone africano quindi le temperature potrebbero abbondantemente superare quota 30 °C senza escludere picchi di 35 °C o addirittura oltre. Questo è quello che ci prospetta l’evoluzione meteo climatica per i primi di giugno. Che poi ricordiamoci essere anche il periodo dell’esordio dell’estate meteorologica.