Ormai ci siamo, si sta per aprire un periodo che dal punto di vista delle piogge verrà probabilmente ricordato a lungo. Connessioni meteo climatiche stanno per subire un tracollo ancora più pesante di quanto non sia avvenuto nelle ultime ore, ore che peraltro hanno già portato localmente abbondanti piogge.

Però a questo punto viene da chiedersi: perché piove come se non ci fosse un domani? Si passa dalla siccità all’eccesso opposto, che poi quando si arriva da un periodo così lungo senza piogge si corre il rischio che l’acqua che viene giù smodatamente venga persa perché il suo le non sono in grado di assorbirla adeguatamente.

I motivi in realtà ci sono, ovviamente risiedono nelle complesse dinamiche atmosferiche che più e più volte vi abbiamo citato descritto quindi non staremo a tornarci su. Certo è che ci si dovrebbe domandare come mai si passa da un estremo all’altro, però tale quesito non avrebbe ragion d’esistere se si dovesse pensare ai cambiamenti climatici indotti del riscaldamento globale.

C’è poco da fare, piaccia o non piaccia il clima sta subendo profonde modifiche nel corso degli ultimi decenni ce ne stiamo rendendo conto un po’ tutti. Soprattutto chi ha memoria più lunga e ricorda quello che era il tempo prima degli anni 2000.

In qualche modo ci si dovrà adattare, anzi lo stiamo già facendo anche se spesso dobbiamo pagare un prezzo troppo alto al meteo estremo. Ci si dovrà adattare al fatto che fintanto che riscaldamento globale non frenerà molto probabilmente non potremmo avere un rallentamento di certi scenari meteo climatici.

Ovviamente non riguarda solo noi, è un discorso che riguarda l’intero pianeta perché fenomeni estremi sono sempre più frequenti a tutte le latitudini.