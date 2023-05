Quando utilizziamo il termine “peggiori” ci riferiamo a tutta una serie di condizioni meteo climatiche che si potrebbero verificare durante la stagione estiva.

In molti chiaramente leggendo questo termine penserebbero probabilmente al brutto tempo, peccato che anche il caldo assurdo rappresenti in qualche modo in quadro meteo climatico peggiore. Anzi, se proprio volessimo utilizzare dei termini più appropriati alle condizioni meteorologiche potremmo dire che si tratterebbe di brutto tempo.

Sembra un paradosso ma è così, quando il caldo è insopportabile e magari si accompagna persino all’afa non lo si può certo considerare tempo splendido. Avete presente quelle giornate durante le quali si suda anche stando fermi? Ecco, ci stiamo riferendo proprio a quel tipo di tempo e sfidiamo tutti a dire che si tratta di condizioni estive ideali.

Poi chiaramente con il termine “peggiori” intendiamo riferirci anche a eventuali crisi temporalesche che potrebbero abbattersi sull’estate del 2023.

Quindi, in definitiva, quali potrebbero essere i momenti peggiori della prossima estate? Secondo noi bisognerà prestare molta attenzione alla prima metà di luglio e alla prima metà di agosto, in quelle quattro settimane potrebbero verificarsi pesanti ondate di caldo africano con picchi di temperatura massima che potrebbero superare tranquillamente 40 °C.

Non escludiamo che si possa addirittura arrivare a quota 45 °C o addirittura in qualche caso andare oltre tali valori. Se ciò dovesse succedere chiaramente si tratterebbe di valori eccezionali ma molto probabilmente di breve durata. Sì, perché poi potrebbero intervenire temporali particolarmente violenti che potrebbero accompagnarsi a grandinate molto molto molto intense.

Quindi, concludendo, vi diciamo di prestare molta attenzione a quelli che saranno i prossimi aggiornamenti stagionali perché confidiamo sul fatto che anche la nostra idea estiva possa realizzarsi così come accaduto per quella primaverile.